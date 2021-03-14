我向COVAX訂的疫苗「遇到轉折」　莊人祥：已著手聯繫運送問題

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣從COVAX購得的20萬劑疫苗，原訂最快2月底、3月初出貨，至今無下文。指揮中心發言人莊人祥坦言，「期間確實遇到轉折或一些問題，正持續研議解方」。今（14）日被問及是哪一方面轉折？莊人祥回應，「這部分沒有進一步說明」，目前持續解決中，也著手聯繫運送問題，一旦運送時間和數量確認後，會再跟國人宣布。

世界衛生組織（WHO）12日批准嬌生（Johnson & Johnson）生產的新冠疫苗作為緊急醫療使用，COVAX也將購買5億劑。我國已與COVAX簽約476萬劑疫苗，被問到未來是否有機會分配到嬌生疫苗？莊人祥回應，如果有疫苗讓會員國選擇就會宣布，但目前還沒有收到這樣的討論。

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此外，我國向AZ直接洽購的新冠疫苗，首批來台的11.7萬劑將完成封緘檢驗，但歐洲副作用頻傳，也間接影響接種意願。莊人祥表示，指揮中心已請衛生局進行全台醫護人員接種意願調查，預計15日會收到初步結果，但調查只是參考，醫護人員還是可以選擇接種意願與廠牌。屆時統計出爐後，會一併與國人報告。

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