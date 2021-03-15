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科索沃獲以色列承認後　駐耶路撒冷大使館正式營運

▲▼科索沃獲以色列承認後 在耶路撒冷大使館開張。（圖／翻攝自推特「@adriatikk」）

▲科索沃大使館正式在以色列耶路撒冷開張營運。（圖／翻攝自推特「@adriatikk」）

文／中央社科索沃首都普里斯蒂納14日綜合外電報導

位於歐洲巴爾幹半島的科索沃，繼2月成為首個承認耶路撒冷為以色列首都的穆斯林人口居多國家後，今天宣布在耶路撒冷設立的駐以色列大使館已正式開張。

法新社報導，科索沃這項行動是交換2月獲得以色列正式承認。1990年代與塞爾維亞陷入戰爭的科索沃，2008年宣布獨立，其後不斷努力爭取全球所有國家承認。能獲得以色列承認，是科索沃取得的一項重大勝利。

科索沃外交部發布聲明表示，新的耶路撒冷大使館今天舉行簡短開幕儀式，在館前升起科索沃國旗後，大使館開始正式運作。

由於塞爾維亞一再拒絕承認原屬內部一省的科索沃獨立，因此儘管大多數西方國家承認科索沃，但塞國主要盟邦俄羅斯和中國仍持續將科索沃擋在聯合國（UN）大門外。

以色列原是另個拒絕承認科索沃的重要國家，直到今年2月雙方同意建立外交關係；科索沃也因此答應追隨美國前總統川普腳步，同意承認耶路撒冷是以色列首都。

川普去年9月在華府與塞爾維亞及科索沃舉行經濟對話時，討論到以色列和科索沃間的這份協議。

科索沃當時宣布的決定，不僅引發土耳其等穆斯林為主的國家批評，歐洲國家也表達不滿。因為耶路撒冷的地位仍是以色列和巴勒斯坦間長年衝突的最大引爆點之一。巴勒斯坦宣稱東耶路撒冷是未來建國後的首都，大多數國家也把駐以色列大使館設在特拉維夫（Tel Aviv）。

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