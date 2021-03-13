曾環遊世界「印度墜谷」奇蹟甦醒！　他返家後門口遭狠撞慘死

▲以色列極限運動員薩丹（右）在家門口騎自行車時被撞死。（圖／翻攝自Facebook／Roei Sadan）

記者葉睿涵／綜合報導

曾用5年騎自行車環遊世界的以色列39歲極限運動員薩丹（Roei Jinji Sadan），在印度墜谷奇蹟生還後，居然沒有印證「大難不死，必有後福」這句老話，在3月10日下午2點30分，於以色列北部的羅斯哈妮卡農場（Kibbutz Rosh Hanikra）入口附近騎車時，被一輛遊覽車撞倒。事後，一直處於危急狀態的薩丹被送院搶救，可惜仍回天乏術。

Roei 'Jinji' Sadan, the Israeli man who biked around the world, dies at 38#Israël #ישראלhttps://t.co/FCPnyHwusR — www.Israël.net (@isra_net) March 12, 2021

綜合BBC和《以色列時報》報導，薩丹車禍後一直為他進行急救的加利利醫療中心（Galilee Medical Center）醫護人員表示，他入院時已無意識，不止出現多重器官衰竭，而且也沒有了生命徵象。醫護人員為他施打鎮靜劑，並用呼吸機輔助呼吸後，薩丹的情況仍十分嚴重，最後在3月12日過世。

萨丹曾在2007年至2011年間，完成騎自行車6萬6000公里，穿越6大洲42個國家的挑戰，而聲名大噪。2015年，他在攀登印度北部拉達克（Ladakh）的斯托克康日山（Stok Kangri mountain）時，失足滑倒在一塊岩石上，摔了幾百公尺，並像一個娃娃一樣從岩石上彈回來。

חזרתי מהודו. סגרתי מעגל. לא שיערתי כמה עוצמתי וחזק זה יהיה. פגשתי שם את ההר שממנו נפלתי, את המחלצים שחילצו... Posted by ‎רועי "ג'ינג'י" סדן - Roei "Jinji" Sadan‎ on Saturday, March 3, 2018

腦震盪的他被送往德里醫院接受治療，並一直處於昏迷狀態。2個月後，他奇蹟甦醒，並在進行復建後，再次開啟了他的「騎車人生」，沒想到卻再次遭遇不幸。

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