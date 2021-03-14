快訊／高雄雙載機車疑超車釀禍　「撞倒阿伯噴飛」3人傷送醫急救

▲高雄前鎮區稍早發生一起車禍事故，一共造成3人受傷送醫。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、黃子倩／高雄報導

最新消息！高雄前鎮區瑞隆路14日上午10點多發生一起車禍事故！兩部機車和自小客車發生碰撞，一共有3人受傷送醫，其中騎機車雙載的騎士與乘客傷勢相對比較嚴重，目前3人皆已送醫治療，根據受波及的自小客車駕駛所言，當時騎乘在對向的一輛雙載機車疑似為了超車，先和從巷口騎出的阿伯發生碰撞，2機車再撞到他開的車子，目前警方趕抵現場處理中。

警方指出，這起車禍發生在14日上午10點多，高雄前鎮區的瑞隆路與瑞達街口，現場經了解是兩部機車發生碰撞後，車子倒下波及到一旁行進中的車輛。在事故現場，受到波及的汽車駕駛自述：「看到雙載的機車為了要超車，和從巷子口騎出的阿伯撞在一起，他們的機車倒下撞到我的車。」

汽車駕駛指出，事故發生時他開在瑞隆路，往鳳山的方向，當時由於車流量大，正在塞車，他眼睜睜看著對向的雙載機車和阿伯騎的機車發生碰撞後，倒下的機車再撞上他的車子，所幸他只有車損、人並未受傷，目前受傷的3名機車騎士與乘客已分別送醫急救中。

▲高雄前鎮區稍早發生一起車禍事故，一共造成3人受傷送醫。（圖／記者吳世龍攝）

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