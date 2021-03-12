　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水癌症少年削「臉＋頭骨」保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

▲▼許姓少年。（圖／許爸爸授權提供）

▲許姓少年手術後虛弱躺在床上，但惡夢還沒結束，下週得面臨失去左眼的煎熬。（圖／許爸爸授權提供）

記者陳雕文／新北報導

淡水一名14歲少年已3度罹癌…左臉牙齦與牙肉遭癌細胞啃光，到醫院經歷多次化療仍無好轉，醫生先開刀把延伸到腦膜附近的腫瘤取出，後來再削去部分左臉以延續生命。到了本月12日，原本少年及其父親在病房外走路，結果院方趕來通知，「下週需開刀拿掉左眼球，否則命只剩半年…」

▲▼許姓少年。（圖／記者陳雕文攝）

▲許姓少年過去手術切除部分左臉，再取左小腿部分骨頭進行臉部重建。（圖／記者陳雕文攝）

許姓少年來自單親家庭，與爸爸相依為命，沒想到7歲罹患淋巴癌、9歲復發，開刀削去部分左臉，並取左小腿部分骨頭重建臉部，經歷長達2年化、電療及觀察後痊癒，但到了去年10月，14歲的他再度遇上病魔。

這次狀況更嚴重，左臉牙齦、牙肉被癌細胞啃光，藥物治療也無法阻擋癌細胞的擴散，侵蝕眼白下方肌肉、靠近腦膜處也長出腫瘤，醫院口腔顎面外科及整形外科醫師於今年1月26日先將靠近腦膜的腫瘤取出，經歷近5小時的手術，主刀醫師梁慕理傳來了好消息，「手術相當順利」，到了2月26再次手術，將眼白下方肌肉、顴骨切除。

▲▼許姓少年。（圖／許爸爸授權提供）

▲癌細胞啃光許姓少年的左臉牙齦及牙肉，爸爸看了嚇一大跳。（圖／許爸爸授權提供）

後來許姓少年轉到普通病房，還能下床走路，讓許爸爸放下心中大石，只求孩子順利度過這次危機並健康成長，但開心不到2個月，老天爺再次給許家出難題，醫生向許爸爸解釋，檢查發現癌細胞已侵蝕到眼球以及眼球周圍的骨頭，許姓少年的左眼球仍必須摘除。

▲▼許姓少年。（圖／許爸爸授權提供）

▲許姓少年坎坷的人生，讓許爸爸心疼不已。（圖／許爸爸授權提供）

許爸爸震驚又難過，他問，「如果不動手術呢？」醫生回應，「那就只剩下約半年的命。」許爸爸表示，「為什麼他年紀這麼小！就要承受這樣的煎熬…」

許爸爸心痛地說，「現在兒子罹患的是惡性骨肉瘤，到時候眼球、眼球周圍的骨頭都被拿掉的話，連義眼都沒有位置放，整張臉會凹下去…」但許爸爸不想放棄，他說，「兒子都撐這麼久了，我不會放棄治療的！我要兒子健康出院...」

▲▼許姓少年。（圖／許爸爸授權提供）

▲許爸爸牽著兒子的手，一直祈禱能早日痊癒，但老天爺似乎還沒打算放過他們。（圖／許爸爸授權提供）

許姓少年的遭遇引起各界關注，民眾、基金會、醫美集團紛紛伸出援手，讓他往後3年的生活費、醫藥費、看護費都不用擔心，許爸爸也可以有寬裕的時間工作存錢。

許姓少年於1月18日向ETtoday新聞雲記者透露，「媽媽以前其實都會來醫院探望我，但她再婚後就不見蹤影，跟爸爸也斷了聯繫，我希望在面目全非以前，還可以再見媽媽一面」。如今許姓少年的左眼勢必要被摘除，許爸爸哀求說，「目前都聯繫不上前妻，希望她能看到新聞，再來看兒子一眼吧！至少看一眼吧！」

▼許姓少年的媽媽（紅圈處）過去曾到醫院探視，但再婚後就不曾關心、探視過許姓少年，許爸爸請親友協助聯繫，但媽媽都不願出面，許爸爸請求，「再來看兒子一眼吧...至少一眼吧！」。（圖／許爸爸授權提供）

▲▼許姓少年。（圖／許爸爸授權提供）

ET快訊
淡水癌症少年削「臉+頭骨」保命　下週摘眼球！醫說話了
楊丞琳認「張柏芝拖後腿」　超中肯分析網讚爆：情商好高
狂中21張發票被約談！男無奈「錯在哪」　網見亮點罵翻：活該
Netflix擬禁共享帳號！網哀嚎「查戶口」　官網早藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喜歡射氣球「來當警察」　張競痛批：警政首長頌揚暴力瘋了嗎？

淡水癌症少年削「臉＋頭骨」保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

「聖石傳說」名導停車糾紛遭持刀砍傷　鄰居殺人未遂送辦

失業鐵工心情差「5分鐘連續恐嚇」北捷、中市府　槍枝照來源曝光

麥寮聚眾鬥毆「被害人不提告」　檢警蒐證逮回12人送辦

快訊／「古亭站殺人」嫌犯落網！　台中市府也受害

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：抓到了還不是可教化

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

喜歡射氣球「來當警察」　張競痛批：警政首長頌揚暴力瘋了嗎？

淡水癌症少年削「臉＋頭骨」保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

「聖石傳說」名導停車糾紛遭持刀砍傷　鄰居殺人未遂送辦

失業鐵工心情差「5分鐘連續恐嚇」北捷、中市府　槍枝照來源曝光

麥寮聚眾鬥毆「被害人不提告」　檢警蒐證逮回12人送辦

快訊／「古亭站殺人」嫌犯落網！　台中市府也受害

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：抓到了還不是可教化

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

雷／《未來媽媽》婆婆吐逼媳生子原因　網噴淚：太震驚了

政大拚UBA首冠！洪楷傑4強尬謝亞軒　拼「三連勝」衛冕軍健行

瑀熙辣曬「上空趴床照」！解放嫩白雙球＋事業線…邪惡視角網暴動

張信哲歌聲讓瑞典人驚豔：太美妙　曝護嗓秘訣「竟是愛吃辣」

喜歡射氣球「來當警察」　張競痛批：警政首長頌揚暴力瘋了嗎？

影／政府打炒房！看2021房市　田大全：觀察所謂「520」

Rain、金泰希街頭散步被偶遇！私下「抱在一起走路」8年恩愛像熱戀

淡水癌症少年削「臉＋頭骨」保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

房地合一2.0打預售屋　新任代銷理事長：7月前有拋售潮

AZ疫苗釀血栓「11國緩打」　民眾黨盼陳時中背書安全性

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

即／台中夫妻沒回家…兒報警！望高寮後樹林找到雙屍

硼砂毒害國二女同學！她嗆：我未滿18不會有罪

驚悚畫面曝！「氣墊還沒鋪好」女11F墜亡

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

下硼砂動機曝光！國二女怒：搶我朋友…她被退群吐真相

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

獨／外籍男家樂福拒戴口罩還打人！女遭海K倒地

更多熱門

相關新聞

余苑綺癌症復發肝手術　余天心疼曝現狀

余苑綺癌症復發肝手術　余天心疼曝現狀

星二代藝人余苑綺（綺綺）直腸癌復發，農曆年前一天檢查出肝和淋巴出現癌細胞，需要再接受化療3個月。爸爸余天12日到服務處發送鳳梨，也鬆口愛女近況。

馬偕急診室前抓狂男「右鉤拳」猛灌駐衛警

馬偕急診室前抓狂男「右鉤拳」猛灌駐衛警

新世代癌王！乳癌罹患率飆高　醫揭「2大因子」

新世代癌王！乳癌罹患率飆高　醫揭「2大因子」

浪浪全身長滿35顆！2次手術切除3kg腫瘤

浪浪全身長滿35顆！2次手術切除3kg腫瘤

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

關鍵字：

淡水癌症少年眼球

讀者迴響

熱門新聞

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面