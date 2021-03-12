淡水癌症少年削「臉＋頭骨」保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

▲許姓少年手術後虛弱躺在床上，但惡夢還沒結束，下週得面臨失去左眼的煎熬。（圖／許爸爸授權提供）

記者陳雕文／新北報導

淡水一名14歲少年已3度罹癌…左臉牙齦與牙肉遭癌細胞啃光，到醫院經歷多次化療仍無好轉，醫生先開刀把延伸到腦膜附近的腫瘤取出，後來再削去部分左臉以延續生命。到了本月12日，原本少年及其父親在病房外走路，結果院方趕來通知，「下週需開刀拿掉左眼球，否則命只剩半年…」

▲許姓少年過去手術切除部分左臉，再取左小腿部分骨頭進行臉部重建。（圖／記者陳雕文攝）

許姓少年來自單親家庭，與爸爸相依為命，沒想到7歲罹患淋巴癌、9歲復發，開刀削去部分左臉，並取左小腿部分骨頭重建臉部，經歷長達2年化、電療及觀察後痊癒，但到了去年10月，14歲的他再度遇上病魔。

這次狀況更嚴重，左臉牙齦、牙肉被癌細胞啃光，藥物治療也無法阻擋癌細胞的擴散，侵蝕眼白下方肌肉、靠近腦膜處也長出腫瘤，醫院口腔顎面外科及整形外科醫師於今年1月26日先將靠近腦膜的腫瘤取出，經歷近5小時的手術，主刀醫師梁慕理傳來了好消息，「手術相當順利」，到了2月26再次手術，將眼白下方肌肉、顴骨切除。

▲癌細胞啃光許姓少年的左臉牙齦及牙肉，爸爸看了嚇一大跳。（圖／許爸爸授權提供）

後來許姓少年轉到普通病房，還能下床走路，讓許爸爸放下心中大石，只求孩子順利度過這次危機並健康成長，但開心不到2個月，老天爺再次給許家出難題，醫生向許爸爸解釋，檢查發現癌細胞已侵蝕到眼球以及眼球周圍的骨頭，許姓少年的左眼球仍必須摘除。

▲許姓少年坎坷的人生，讓許爸爸心疼不已。（圖／許爸爸授權提供）

許爸爸震驚又難過，他問，「如果不動手術呢？」醫生回應，「那就只剩下約半年的命。」許爸爸表示，「為什麼他年紀這麼小！就要承受這樣的煎熬…」

許爸爸心痛地說，「現在兒子罹患的是惡性骨肉瘤，到時候眼球、眼球周圍的骨頭都被拿掉的話，連義眼都沒有位置放，整張臉會凹下去…」但許爸爸不想放棄，他說，「兒子都撐這麼久了，我不會放棄治療的！我要兒子健康出院...」

▲許爸爸牽著兒子的手，一直祈禱能早日痊癒，但老天爺似乎還沒打算放過他們。（圖／許爸爸授權提供）

許姓少年的遭遇引起各界關注，民眾、基金會、醫美集團紛紛伸出援手，讓他往後3年的生活費、醫藥費、看護費都不用擔心，許爸爸也可以有寬裕的時間工作存錢。

許姓少年於1月18日向ETtoday新聞雲記者透露，「媽媽以前其實都會來醫院探望我，但她再婚後就不見蹤影，跟爸爸也斷了聯繫，我希望在面目全非以前，還可以再見媽媽一面」。如今許姓少年的左眼勢必要被摘除，許爸爸哀求說，「目前都聯繫不上前妻，希望她能看到新聞，再來看兒子一眼吧！至少看一眼吧！」

▼許姓少年的媽媽（紅圈處）過去曾到醫院探視，但再婚後就不曾關心、探視過許姓少年，許爸爸請親友協助聯繫，但媽媽都不願出面，許爸爸請求，「再來看兒子一眼吧...至少一眼吧！」。（圖／許爸爸授權提供）