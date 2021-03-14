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新莊洗衣店凌晨失火「5人濃煙中受困」　警消出動共生面罩架梯救出

▲▼新莊洗衣店火警，警消使用共生面罩救出5人。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲新莊洗衣店火警，警消架梯救援。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區14日凌晨2時許，化成路363巷一間洗衣店突然冒出濃煙，屋內民眾發現後趕緊報警，警消到場發現建物內有5人受困，立即架梯進行救援，同時拉水線入內進行灌救。警消使用共生面罩，成功將受困民眾救出，除有2人被送醫觀察無大礙外，並無人員傷亡，粗估燃燒面積約為6平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

警消獲報到場，發現1樓洗衣店冒出濃濃白煙，於是趕緊布設水線進入救火，由於建物內滿佈濃煙，且2、3樓有屋主一家5人受困，警消不敢大意，在消防車上架起梯子，破壞陽台後，在2樓救出一名66歲婦人，眼角擦傷並無大礙；3樓則救出一名16歲少女，僅受到驚嚇並未受傷，2人被預防性送往部立台北醫院觀察，其餘3人則未就醫。

▲▼新莊洗衣店火警，警消使用共生面罩救出5人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊洗衣店火警，警消使用共生面罩救出5人。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消使用共生面罩救出5人。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局副局長陳崇岳表示，警消到場時屋內就有大量濃煙冒出，立即進行打火及疏散作業，經架梯救援後，從2樓救出洗衣店老闆及其阿姨2人，3樓則救出屋主的一對兒子、媳婦及女兒等3人，考量屋內佈滿嗆鼻濃煙，使用共生面罩讓民眾呼吸乾淨空氣。

陳崇岳說明，洗衣店內堆積大量衣物，店門口也擺放大量雜物，僅留一小通道可以行走，警消入屋救援不易，火勢在27分鐘後獲得控制、撲滅，初步研判起火點位於後側廚房，燃燒面積約6平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

▲▼新莊洗衣店火警，警消使用共生面罩救出5人。（圖／記者游宗樺攝）

▲洗衣店內堆放大量衣物。（圖／記者游宗樺攝）

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