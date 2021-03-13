讓光照進每一個角落　黃偉哲出席湯德章追思紀念會獻花致意

▲台南市長黃偉哲也出席活動，向湯德章律師銅像行鞠躬禮及獻花，以表達追思致敬之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人湯德章紀念協會13日舉辦「湯德章烈士追思紀念會」活動，以紀念台灣精神的典範─湯德章律師英勇堅韌的一生，台南市長黃偉哲也出席活動，向湯德章律師銅像行鞠躬禮及獻花，以表達追思致敬之意。



今日的追思會包括前台南市長張燦鍙，以及立法委員郭國文，市議員邱莉莉、蔡筱薇、李啟維、呂維胤、陳怡珍、Ingay Tali穎艾達利，還有湯德章律師的家屬湯聰模先生、台南市文化資產保護協會、莉莉水果文化館、台南公民智庫等民間團體暨各界貴賓皆親臨致意，每人手持鮮花向銅像鞠躬並獻花，現場氣氛莊嚴肅穆。





黃偉哲市長表示，今日抱持緬懷先烈的精神來到湯德章紀念公園，對湯德章律師為了台灣民主的犧牲、奉獻表達最崇敬之意，在228事件中，為了保護許許多多熱血青年和學生，他把所有的資料都銷毀，然後一個人獨立承擔，用生命守護台灣，希望台灣的民主能經由他的犧牲深植在每個人心目中，並用實際的行動實踐民主的意義，這就是今日追思會的重要意義。





湯德章律師在1947年的228事件中受難，同年3月13日在民生綠園被公開槍決，他犧牲自己，保全了許多台南菁英的安全，堅不透露人員名單，避免更多台南人受難。為彰顯湯德章律師英勇受難的精神，台南市政府於1997年將其殉難地「民生綠園」改名「湯德章紀念公園」，2014年更將其殉難日（3月13日）訂為「正義與勇氣紀念日」，緬懷其高尚的情懷與勇敢的台灣精神。





2020年4月，湯德章故居產權轉移，面臨拆除危機。在市府及民間團體的共同奔走下，國內首例成功由公民發起的歷史建物集資募得千萬元買下湯德章故宅，並成立「台南市湯德章紀念協會」，經1年來奔波，已完成購屋過戶程序，13日下午也將正式開館，透過展示以及未來的教育推廣活動，將讓更多人認識台灣曾經有一個先烈，在那樣的年代，用生命捍衛民主與我們的城市。

髮油始祖神級效果

