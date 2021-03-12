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未來事件交易所對各縣市長參選預測　黃偉哲看好度六都之冠！

▲台南市長黃偉哲心懷民生、經濟，經常上電視節目行銷台南農產品、美食，帶動台南觀光旅遊不餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲心懷民生、經濟，經常上電視節目行銷台南農產品、美食，帶動台南觀光旅遊不餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

下屆市長選舉逼近，各縣市和六都有意參選的政治人物，積極展開布局，網路線上平台「未來事件交易所」對各縣市首長進行預測，其中台南市長黃偉哲看好度達94，居六都之冠，這也是黃偉哲繼春節前獲得《網路溫度計》好感王，再度在網路稱霸。

未來事件交易所乃以網頁基礎的線上平台，在台灣每屆選舉中，都會對各可能參與選舉的政治人物進行預測，在該網路交易平台上的賣出交易價錢愈高，代表該政治人物勝選的看好度愈高。

▲台南市長黃偉哲心懷民生、經濟，經常上電視節目行銷台南農產品、美食，帶動台南觀光旅遊不餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨籍的台南市長黃偉哲，在2022台南市長勝選預測中，最新看好度為94元，其他政黨可能出來角逐的兩位人士，則分別為9、10元。其他六都可能在2022年勝選的政治人物，也都比黃偉哲低，且黃偉哲在未來事件交易所中，價格居六都政治人物之冠，繼春節前在網路獲得好感王後，再度稱霸網路。

▲台南市長黃偉哲心懷民生、經濟，經常上電視節目行銷台南農產品、美食，帶動台南觀光旅遊不餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲去年受馬國女大生命案和學甲爐碴影響，民調一度下滑，不過後續舉辦耶誕跨年系列活動，深受肯定，之後碰上疫情，演唱會改為線上播出的決斷，也展現首長處理重大危機的風格，而當初獲邀表演的國際巨星，返國後大讚台灣、台南的防疫工作，為台南做了最成功的外交宣傳。

另外，黃偉哲在防疫滿意度調查中也是六都最高；市府表示，做好防疫，讓台南在春節假期吸引近五百萬人次春遊台南，228連假也帶動旅遊人潮。

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