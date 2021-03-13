2021學甲蜀葵花海繽紛登場　黃偉哲：請大家來學甲感受療癒花海

▲2021學甲蜀葵花節13日熱鬧開幕，台南市長黃偉哲等人飽覽一整片的花海美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2021學甲蜀葵花節13日熱鬧開幕，為期一個月的花季活動，週週均有不同型態的表演活動，台南市長黃偉哲上午也先到現場，除了向土地公祈福，並與立委賴惠員、市議員方一峰、蔡蘇秋金、謝財旺一同飽覽一整片的花海美景。





黃偉哲市長表示，蜀葵花節已成為學甲區指標性活動，每到花季總是吸引大批遊客前來。歡迎民眾跟著春天的腳步，攜家帶眷走出戶外，到學甲感受花海環繞的療癒效果。感謝區公所，還有學甲很多好朋友，讓蜀葵花節的籌劃能盡善盡美，未來也將評估另外再撥一些經費增加補助，讓蜀葵花節能夠辦得更好。





農業局長謝耀清指出，蜀葵花植株高大，可達2公尺以上，又稱「一丈紅」，原是農民利用休耕農田栽種綠美化田園景觀，因花色多樣，滿佈在田間特別吸睛，常引人佇足觀賞。近年來在學甲區公所與當地社區推廣下，栽種面積逐漸擴大，成為學甲區知名的打卡熱點。



農業局表示，今年1月寒流來襲，使得蜀葵花生長遲滯，蜀葵花節因此延後開幕，為增加可看性，加種了火焰雞冠花及萬壽菊等花朵，加上往年的小麥、粉萼鼠尾草及紅黎等，形成五顏六色繽紛花海。另外，田間設置以飛蛾為主題發想的「蝶戀蜂情花菈菈」花燈裝置藝術作為陪襯，更強化了整體景觀的視覺效果。





今日活動相當精彩，除了安排頭港鎮安宮福德正神坐鎮祈福，並邀請樂團表演，營造花田音樂嘉年華會的氛圍，還有在地青年農民的安心無毒生鮮食材展售市集、消費滿200元送植物槌染提袋DIY體驗及打卡送蜀葵防疫隨身皂，另安排多種適合親子共同參與的體驗活動，熱鬧可期。



為延續花季繽紛、熱鬧的氣氛，區公所將特別於3月21日舉辦「蜀葵花藝術Party」活動，由在地藝術團體接力表演，現場也有農特產品展售，邀請各地民眾全家一起到學甲賞花，擁抱田間花海景致，享受愜意的悠閒時光。

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