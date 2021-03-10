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日本311大地震10週年　黃偉哲跟仙台市長互以影片致意

▲日本311大地震10週年前夕，黃偉哲市長跟台南友誼市，日本仙台市郡和子市長，相互錄製了一段影片向對方的市民致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本311大地震10週年前夕，黃偉哲市長跟台南友誼市，日本仙台市郡和子市長，相互錄製了一段影片向對方的市民致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年為日本311大地震10週年，黃偉哲市長跟台南友誼市、在311大地震中受創嚴重的仙台市郡和子市長，特別選在10週年前夕，相互錄製了一段影片向對方的市民致意，雙方共同紀念在這10年間，經歷地震與新冠肺炎等考驗時，彼此關懷與扶助之情，更期盼兩市友誼能持續深化。

▲日本311大地震10週年前夕，黃偉哲市長跟台南友誼市，日本仙台市郡和子市長，相互錄製了一段影片向對方的市民致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長在給仙台市的影片中提到，仙台市是台南第一個日本友誼城市，早在2006年兩市就締盟，今年除了是日本311大地震10週年，也是兩市締盟的15週年紀念。多年來兩地不論官方或民間互動皆很頻繁，尤其在日本311大地震及台南0206地震時，兩市互相扶持，已建立起患難與共的深厚情誼。

▲日本311大地震10週年前夕，黃偉哲市長跟台南友誼市，日本仙台市郡和子市長，相互錄製了一段影片向對方的市民致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郡和子市長則於影片中提到，台南跟仙台因同樣有過七夕的傳統習俗開始進行交流。她相當感謝台南市民在311大地震所給予的關懷與協助，仙台市民至今仍感恩在心。郡市長也提及，黃偉哲市長在2020年5月日本疫情嚴峻之時，跨海寄送了防疫物資讓仙台渡過此次難關，並表示透過溫暖關懷，兩市長年的友誼更顯堅定。

▲日本311大地震10週年前夕，黃偉哲市長跟台南友誼市，日本仙台市郡和子市長，相互錄製了一段影片向對方的市民致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「攜手同心 台南與仙台的友情紀錄」特展，將自3月10日起於台南市立鹽埕圖書館2樓開展，展至4月4日。

為了紀念兩市情誼並向仙台市表達感恩與祝福，台南市也特別於311週年前夕舉辦「攜手同心 台南與仙台的友情紀錄」特展，除了可讓市民朋友看到仙台如何從震災重建外，還介紹了仙台市與台南市15年來的友誼互動，希望讓更多市民朋友認識我們的友誼市。

「攜手同心 台南與仙台的友情紀錄」特展，將自3月10日起於台南市立鹽埕圖書館2樓開展，展至4月4日。現場提供各式文宣供民眾自由索取，另3月13日上午10時也將在圖書館2樓活動教室舉辦電影放映講座，歡迎市民朋友參與。

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