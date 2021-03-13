北市大安「鋼鐵婦」遭巴士撞噴！硬闖紅燈被擊落　起身續衝攔公車

記者邱中岳／台北報導

北市大安區13日清晨時分，1名婦人闖紅燈直接在斑馬線上小跑步、穿越信義路四段「奔攔對面公車」，給果被快車道另輛公車撞噴，公車當下緊急煞車，造成車上2名乘客跌傷。但令人驚呆的是，婦人遭公車擊落後火速起身，續追對面公車，果然皇天不負苦心人，搶搭上車。

警方調查，在13日上午10時許，47歲的林姓公車司機沿信義路四段行駛在公車專用道上，但突然1名55歲的龔女，從信義路四段斑馬線橫向小跑步衝出，並「意志堅定」朝對面公車方向直直衝，無視林男所駕公車已經貼近。

▲龔女為了趕公車闖紅燈，遭公車撞倒，公車上2乘客連帶遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓公車司機發現「她沒有要停」緊急煞車，龔女當場被撞噴倒地，車上54歲以及81歲的陳姓、黃姓女乘客也跟著摔倒，公車司機緊急安排將乘客送醫，但涉案的龔女則起身，繼續跑到對向搭車離去。

警方聯繫龔女發現，龔女因要趕搭馬路對面的公車，所以才違規闖紅燈穿越馬路，不慎遭林男所駕公車撞上，但林男雖酒測為0，恐怕也有未禮讓行人的肇責。

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