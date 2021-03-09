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社會 社會焦點 保障人權

餐酒館3度遭「蟲襲+潑漆」損失2百萬　闆娘：疑與離職員工糾紛有關

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1家餐酒館，從2020年底開始陸續遭人潑漆、撒麵包蟲，6日晚上又遭2男潑漆毀損，造成店家相當困擾；店家出面表示，不排除是離職員工的糾紛導致，警方將持續追查。

警方調查，位於中山區錦州街1家餐酒館，從2020年12月24日平安夜當天晚上，遭2名惡煞持油漆桶潑灑，造成店家啤酒機、座位全遭殃，讓王姓老闆娘感到相當無奈，初估損失達2百萬。

▲▼中山區餐酒館從2020年12月底陸續遭人潑漆以及撒麵包蟲。（圖／記者邱中岳攝）

▲中山區1家餐酒館6日遭人潑漆，該店在3個月已3度遭人潑漆、撒麵包蟲。（圖／記者邱中岳攝）

另在，2021年1月底，又有2名惡煞持麵包蟲，朝著客滿的餐酒館狂撒，造成客人的碗盤全都是麵包蟲，2起事件造成店家相當大的困擾，最後也到派出所提告毀損，警方也查獲7人到案送辦。

但沒想到，在6日晚上6時許，2名年約20歲，中等身材的年輕人，身穿連帽T恤、牛仔褲的男子，提著白、綠2桶油漆，趁店家剛開門之際就朝店內潑，店內人員見狀追出，但仍讓2人搭車逃逸。

▲▼中山區餐酒館從2020年12月底陸續遭人潑漆以及撒麵包蟲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山區餐酒館從2020年12月底陸續遭人潑漆以及撒麵包蟲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後積極追查，店家表示，之前有2名客人在店裡喝醉，還向老闆娘「暗示」收保護費；另外，老闆娘也表示，之前有發生前員工的糾紛，老闆娘坦承，「前員工」的可能性比較大。

▲▼中山區餐酒館從2020年12月底陸續遭人潑漆以及撒麵包蟲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2起案件警方追查7人到案，6日又發生潑漆事件警方也將持續追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

但2起案件所查獲的7人，均不願意透露「背後指使者」身份，警方也循線追查是否有前員工涉案，以及6日涉嫌潑漆的2名男子下落。

針對議員徐立信控訴所長恐嚇店家「筆錄不能提到幫派」、要店家休息一陣子等語，店家9日則出面回應，只是把當初2名客人號稱「中山聯盟」的狀況告知警方。

但警方認為沒有中山聯盟這個組織，所以也朝員工糾紛的方向追查；另外，警方表示無法保證會不會有下一次，建議可以暫停休業，只是暫停而已，並沒有強力要求，而店家也不敢繼續營業了。

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