3醉男五木區續攤...車沒停酒店前怒踹代駕　他怒撂3人逆轉戰局

記者邱中岳／台北報導

北市3名男子透過知名車隊「代駕服務」到林森北路續攤，但因林森北路沒有停車位，竟然與代駕發生口角進而猛踹代駕，2名友人還壓住對方任由男子打人，最後代駕打電話找了4人助陣，並痛毆3名男子後離去，警方事後也找到3人到案說明。

警方調查，51歲的柯姓男子與51歲的劉姓友人、43歲的林姓友人，在9日晚上10時許，準備從內湖到林森北路續攤，透過知名大車隊的「代駕服務系統」，找來34歲的王姓男子，王男隨即幫柯姓男子等人將車開到林森北路。

▲柯姓男子找代駕到林森北路續攤要求停酒店門口，但因酒店門口排滿車輛所以與代駕發生口角。（圖／民眾提供）

王姓代駕將車開到林森北路，但卻沿路都沒有停車位可以把車停好，柯男等人不滿隨即與王爆發口角，雙方不滿下車理論，柯姓男子當場怒踹王姓代駕，柯男的2名友人甚至還壓住王姓代駕，任由柯男踹打。

王姓代駕不爽，找來32歲的蔡姓男子以及31歲的陳姓男子助陣，2人一到隨即展開攻擊，並一路痛打柯姓男子，最後索性「棄車離去」，警方獲報後到場只剩下柯姓男子等3人，並循線展開追查。

▲王姓代駕不滿遭柯姓男子怒踹，竟然直接打電話找人助陣打趴對方。（圖／民眾提供）

警方透過代駕系統，找到涉案的王姓代駕以及另外2人，王姓男子辯稱，柯男堅持要把車停在酒店門口，但是酒店門口就塞車停不下去，所以就發生口角，但警方訊後仍將代駕等3人依刑法150條聚眾鬥毆罪嫌送辦。

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