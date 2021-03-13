台88聯結車「外掛板車」脫鉤　橫向阻路轎車大驚追撞1傷

▲屏東警分局說明台88聯結車與自小客車車禍原因 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓聯結車司機12日晚駕駛聯結車由台88快速道路東往西方向行駛，途經16公里處時，聯結車車後拖板車脫鉤打滑橫擋於道路中央，造成後方利姓自小客車駕駛煞車不及擋上受傷，警方獲報處理，由於巡邏車無法開上快速道路，只好徒步處理，受該事故波及，交通一度受阻1個多小時，到晚上近11時才恢復暢通。

▲車禍現場、自小客車車頭全毀。

昨日晚間20時56分，陳姓結車司機駕駛聯結車行經屏東縣萬丹鄉台88快速道路東往西接近16公里處，車後拖板不明原因脫鉤打滑橫擋於路中央，造成後方由利姓男子駕駛自小客車煞車不及隨即追撞拖板車，車頭全毀，導致駕駛受到輕傷，經送往醫院救治後意識清楚。

▲車禍現場。

由於該聯結車橫跨2線車道導致往高雄市區方向車輛受阻，警方隨即進行交通疏導及通報路權單位事故排除，吊車後續於現場協助移置事故車輛，復於22時45分排除事故車輛恢復正常通車。

警方呼籲，用路人行駛快速道路，務必減速慢行，平時並應注意車輛保養，警方將加強各項違規取締，以避免重大交通事故發生；也提醒民眾盡量避免緊跟於載運貨物車輛後方，並保持適當行車距離，以免發生意外。

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