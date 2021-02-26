疫情衝擊國旅盛行！好山好水零確診　花蓮知卡宣成國旅首選

▲原民藝術家創作的心型浪漫鞦韆裝置作品及代表春天的巨大蝴蝶群飛舞廊道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因為國內疫情關係，目前國人旅遊多半都是選擇至戶外踏青，想找一個能享受自然又能拍出特色唯美寫真的好地方嗎？快將知卡宣綠森林親水公園列入您的旅遊首選清單吧！

今年2月14日起在知卡宣綠森林親水公園舉辦「幸福森友會」浪漫裝置展活動，園區內規劃有9大浪漫唯美的裝置，除了有代表春天的巨大蝴蝶群飛舞廊道、象徵美好愛情的大型祕密花園、浪漫花卉幸福拱門及封存著夢幻乾燥花與甜蜜泡泡的玻璃溫室等展區外，還特別邀請到知名的在地原民藝術家撒部．噶照創作心型浪漫鞦韆裝置作品，這一系列充滿浪漫氛圍的裝置藝術，讓知卡宣公園搖身一變成為春節期間熱門的網紅拍照打卡景點！

▲不少甜蜜新婚的小倆口和攝影團隊特別前來拍攝婚紗、全家福及模特兒人像外拍。

「幸福森友會」浪漫裝置展展期為2月14日至3月14日。活動舉辦迄今已吸引超過2萬人次遊客造訪，除了有許多親子和朋友相約一同前來公園走春外，浪漫的裝置場景並吸引了不少甜蜜新婚的小倆口和攝影團隊特別前來拍攝婚紗、全家福以及進行模特兒人像外拍呢！

來到知卡宣公園除了可以徜徉在浪漫裝置之中，綠意相伴的環境也非常適合帶上野餐墊跟親愛的家人朋友們來場幸福的約會。在即將到來的228連續假期，不妨來到知卡宣公園用鏡頭記錄下幸福閃耀的瞬間，並留下美好的回憶吧。

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