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高鐵好旅包優惠！搭車「住星級旅館0元起」　再送12小時租車

▲▼高鐵推出租車住宿好旅包。（圖／高鐵提供）

▲購買高鐵車票最低可免費入住飯店，還送12小時租車。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司為推廣國旅風潮，推出高鐵假期「租車住宿好旅包」2日自由行優惠方案，旅客訂購高鐵車票搭配入住指定飯店，可享平日住宿最低0元，且加碼贈送12小時格上租車，開放購買時間到2021年3月31日止，出發日期也是截至3月31日，有興趣的民眾要把握機會。

高鐵公司推出高鐵假期「租車住宿好旅包」2日自由行優惠方案，到2021年3月31日前開放購買，需2人同行並於週一至週三入住，不適用春節及國定假日。

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高鐵公司表示，該組專案可享購買高鐵車票後0元住宿的優惠，另加碼贈送12小時格上租車。以台北到左營平日兩人出發為例，選購「租車住宿好旅包」，入住 高雄首福大飯店，每人只需高鐵標準車廂台北到左營來回票價2,980元，等同免費住宿一晚（含早餐）以及加贈12小時租車。

▲▼高鐵推出租車住宿好旅包。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵推出租車住宿好旅包方案，與20家飯店合作。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵推出租車住宿好旅包。（圖／高鐵提供）

高鐵假期「租車住宿好旅包」出發日期截至3月31日止，網羅台北、台中、嘉義、台南、高雄等五個縣市、20家優質飯店，其中包括台北凱達大飯店、南港老爺行旅、和逸飯店．高雄中山館等熱門的星級旅館。

高鐵公司表示，旅客抵達高鐵站後，即可輕輕鬆鬆、直接取車，載著行李展開旅程，無論是先前往飯店或直接到景點旅遊，大幅節省轉乘的時間。

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