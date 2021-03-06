臨時起意也能衝國旅！觀光資訊網「LBS上線」　一鍵查遍旅遊資訊

▲近年國旅盛行，連假期間都會湧出大量出遊人潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

近年來國旅盛行，民眾外出前常需要先做好旅遊規劃，以免敗興而歸。交通部觀光局在台灣觀光資訊網(中、英文版)新增LBS功能，提供周邊旅遊資訊，民眾可以想出發就出發，即刻查詢需要的資訊，並查詢路線規劃、導航、周邊觀光景點等，另外也可查詢天氣資料。

觀光局表示，LBS（Location-Based Service，LBS）為適地性服務或稱行動定位服務，係透過手機網路通訊服務或GPS定位方式取得使用者所在之座標位置，並能依據其地理位置提供推播資訊，是一種便捷且具智慧化的通信旅遊服務。

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該項功能係將「網頁APP化」之行動創新服務，當民眾到達旅遊地點時，透過手機網路連線瀏覽台灣觀光資訊網，即可自動定位其所在位置，並結合Google Maps地圖服務，提供最佳路線規劃及即時導航功能，遊客可依據距離及需求，決定如何前往想去的目的地。

▲觀光資訊網可協助規劃旅程，也可推薦旅客如何前往目的地。（圖／記者李毓康攝）

同時該項功能已介接中央氣象局、環保署及公共運輸平台(PTX)資訊，即時提供「天氣/空氣品質、周邊交通場站、景點、活動、旅遊服務中心(含借問站)」等豐富及實用的周邊旅遊資訊，將帶給遊客更加貼心便捷的觀光數位應用服務。

即便民眾沒有事先規劃旅遊行程，隨興出遊，網站仍有行動定位服務，頁面上除了推播資訊外，更計算出所在位置到周邊景點的距離，民眾可依據距離決定前往之景點，即時安排旅程，透過疏運資訊，亦可即時避開擁塞景區，選擇周邊替代景點，增加民眾外出旅遊之便利性。