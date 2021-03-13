「民進黨把藻礁和核四扯一起」　孫大千怒轟：不入流！





▲前立委孫大千。（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

大潭藻礁保衛爭議未止，國民黨團呼籲中油天然氣第三接收站停工。民進黨反嗆藍營提不出完整能源轉型政策。對此，國民黨前立委孫大千13日於臉書批評，民進黨把捍衛藻礁和重啟核四扯在一起，十分不入流。

總統蔡英文曾掛保證「民進黨執政台灣不缺電」，孫大千表示，當時卻沒告訴台灣人民原來民進黨是要用藻礁或用肺發電；「藻礁永存」這句話也是蔡英文拍胸脯承諾，才過了幾年，民進黨竟可臉不紅氣不喘的親手讓藻礁滅絕。

孫大千說，「推動能源轉型計劃，全面發展綠能」是民進黨一再大內宣喊出的口號，為什麼現在蔡總統又跳出來，告訴大家因風電和光電發展遇到瓶頸，必須在價值和現實間做選擇，才能夠成為一個「更精煉的改革者」。孫批評，「民進黨發言人是要考驗台灣人民記憶力？」

最後，孫大千表示，「台灣已經成功地解決五缺問題」更是民進黨幾年前興高采烈地炫耀的政績，結果現在缺水缺到要去鑿井，缺電缺到要犧牲藻礁。民進黨最後只能不入流的把捍衛藻礁和重啟核四扯在一起，看起來民進黨政府最缺的，就是良心。

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