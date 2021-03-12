兒遭笑「有多黑」...梅根心碎！英女王表態支持威廉：會私下處理

▲英女王的聲明語調充滿同情，同時支持威廉王子回應此事的態度。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）日前接受美媒CBS知名脫口秀女王歐普拉專訪，親自揭露王室「宮鬥」秘辛，等於是對外大爆家醜，不僅包含自己與父親查爾斯王儲、兄長威廉王子關係降至冰點；梅根更爆料因自己膚色的關係，遭王室成員冷眼對待，不僅兒子亞契未獲承認與應有頭銜，出生前更被嘲笑「膚色有多黑」，該集專訪8日播出後，吸引全球5千萬人收看。

隨著英國王室被冠上疑似「種族歧視」的嫌疑，威廉王子透過肯辛頓宮（Kensington Palace）聲明表示，王室絕非種族主義者，而其11日被記者追問時語調哀傷，承認專訪後未與弟弟哈利王子聯絡。對此，英國女王伊麗莎白二世透過白金漢宮（Buckingham Palace）發表聲明，力挺威廉王子的發言。

▲梅根與英女王伊莉莎白二世。（圖／路透社）

根據英媒《每日郵報》，英女王9日透過白金漢宮表示，對於哈利王子與梅根過去幾年以來所經歷的挑戰，家族相當了解且表示感同身受、相當難過，專訪提出的問題，尤其是種族問題令人相當不安，「儘管回憶的事情在每個成員之間或有些許差異，但王室認真看待這些問題，將會私下處理這些問題。」

聲明中強調，「哈利、梅根與亞契將永遠是我們最摯愛的家族成員。」

報導引述英國王室專家的看法，認為其實王室內部高階成員，都希望專訪引起的爭議，應由王室內部成員私下解決，在白金漢宮發表聲明後，王儲查爾斯並未在公開行程上針對此事發表看法，其他王室成員也選擇沉默以對，但在威廉王子向外部做出直接回應後，女王與菲利浦親王等都表態支持。

▲英女王在聲明中表示，哈利、梅根、亞契是王室摯愛的成員。（圖／路透社）

一名消息人士分析，其實女王選擇以一種非常慎重、明智的做法來試圖化解家族內部的裂痕，儘管事前並未料到此事會讓王室受到外界猛烈抨擊，但她卻選擇以身作則，以充滿「同情」的堅定態度來回應此事，最後還透過聲明喊話，稱哈利、梅根、亞契是家族摯愛的成員。

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