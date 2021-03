金髮OL詭異失蹤恐成腐屍！ 女議員提「男人宵禁」　禁止6點後外出

▲英國女子在返家夜路離奇失蹤,警方目前正在確認遺體身分。(圖/翻攝自倫敦警察廳)

記者張寧倢/編譯

來自英國約克郡一名女子艾芙拉德(Sarah Everard)於3日晚間失蹤,警方目前已發現人體遺骸,但仍需要一段時間確認身分。這起失蹤案引起英國社會關於女性安全的議論,許多女性在網路上分享了自身經歷,更有女性議員揚言提出一項法律修正案,要求實施針對性宵禁,禁止男人們在晚間6時以後上街。

根據《福斯新聞》報導,英國綠黨的左翼女性議員、男爵夫人瓊斯(Jenny Jones)當地時間10日於上議院表示,將把握任何機會提出修正案,設立男性宵禁政策,禁止男人在晚間6時以後走在街頭,「我認為這會讓女性更安全,各種歧視也會減少。」瓊斯後來在臉書發文解釋,「當警察告訴女性晚上不要單獨外出時,我徹底顛覆了這個想法。」

The Green peer @GreenJennyJones is a serious and impressive person and she doesn't make jokes. I completely understand where she is coming from here. pic.twitter.com/bqTC7gxXuW

英國1980年代驚世駭俗的「約克郡開膛手」薩特克利夫(Peter Sutcliffe)犯下連環殺人案,警方的因應對策竟是呼籲女性入夜後不要出門,而當時也有女性發起運動,要求設立「男性禁區」,此次瓊斯提出的「男性宵禁」概念正是與此相呼應。

▲艾芙拉德是一名33歲的行銷經理,於3日晚間被監視器拍到步行返家,之後就再也不見人影。(圖/翻攝自倫敦警察廳)

據倫敦警察局說法,33歲的艾芙拉德3日晚間9時從友人位於倫敦南部的公寓步行離開後,卻在半路人間蒸發,最後一次現蹤是在克拉珀姆區(Clapham),而警方10日已於肯特郡(Kent)一處廢棄休閒中心附近的林地中,找到人體遺骸,但還需要一段時間確認屍體身分。

“Why should we stay inside? Why shouldn’t we do a curfew for men? We want to live our lives.”



Women in Clapham want to know why they should have to change their lives in order to accommodate misogynists. #CurfewForMen #SheWasWalkingHome pic.twitter.com/oMrSCx7oGQ