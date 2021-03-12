國民黨提重啟核四公投？鄭照新諷林錫耀：連發起人是誰都搞不清楚

▲國民黨文傳會副主委鄭照新 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨秘書長林錫耀12日宣稱由民間發起的重啟核四公投是國民黨提出的，不過，國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺，林錫耀連發起人是誰都搞不清楚，並嗆民進黨試圖藉此轉移藻礁議題。

事實上，「以核養綠」公投的發起人為黃士修，他在2019年在提出重啟核四公投，並於2020年連署達標順利成案，將於今年8月投票。

鄭照新表示，林錫耀連發起人是誰都搞不清楚，他接著更嘲諷地說，如果只看2016年前的民進黨言論，他也會以為藻礁公投是民進黨提的，因此可以體諒林錫耀的錯亂心情。

鄭照新也諷刺，民進黨拚了命的問國民黨核四與核能公投的想法，試圖轉移藻礁議題，但國民黨對核能的態度理性而開放，未來的核技術連比爾蓋茲都認為是拯救氣候變遷的解藥，而核四是否重啟是可以討論的議題，人民作主，但是，重啟核四公投是民間發起的好嗎？

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