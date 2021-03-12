國民黨隱匿數千筆政治檔案　促轉會：速通報否則開罰

▲國民黨中央黨部。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

促轉會12日表示，依據促轉條例主動調查政黨持有政治檔案，發現國民黨持有海外工作會、文化工作會、社會工作會、大陸工作會等單位的檔案至少數千筆，呼籲國民黨應儘速通報檔案，否則將以「違反促進轉型正義條例規定裁罰基準」處以罰鍰。

促轉會指出，根據取得的檔案目錄發現幾大類型，重大案件如陳文成命案；警總清音小組各次會議紀錄 （含陳文成事件討論案）、對匪鬥爭專卷，鄭自才、黃文雄在美謀刺案。有關特定人士的檔案，如台獨份子專卷（含彭明敏、黃文雄）、對匪鬥爭專卷-台獨相關（含彭明敏案）、日本各小組會議紀錄及報告（含李鴻禧言論案）。

此外，有關海外台獨人士及留學生情報的檔案，例如海外台獨人士情報、留學生專卷（美、加、歐、日）、打擊台獨份子活動專卷；以及有關入出境返國的檔案，如涉嫌台獨份子申請探親案；涉嫌台獨、左傾份子申請家屬出國案、列管禁止入境個人資料、體育、演藝團體出國審查會議紀錄。

▲促轉會主委楊翠。（圖／記者屠惠剛攝）



促轉會指出，其中還包含國民黨於威權統治時期對各產業、農漁業、宗教、社運、通訊與航運等各層面進行社會控制的檔案，以及參與政府情治機關運作書刊查禁、影視審查與媒體控制的相關檔案，也沒有通報。

促轉會說明，促轉會成立後即依促轉條例，積極調查相關政黨持有政治檔案情形，並要求通報，國民黨並於2018年10月向促轉會通報4萬多筆檔案，但多屬已公開檔案，後經促轉會審定為政治檔案者約4千餘筆。

促轉會調查發現，國民黨疑似有未通報的情形，在2020年7月函請國民黨補正通報，國民黨函復「並無其餘檔案可通報」，今年1月促轉會再次函請國民黨補正通報各工作會的檔案，但國民黨再度函復「並無其餘檔案可通報」。

促轉會表示，前述所列舉的檔案僅為冰山一角，卻顯示國民黨黨務組織如何參與政府運作，透過在海外與國內進行情報蒐集與控制，以確保威權統治與戒嚴體制的穩固，相關檔案屬於政黨持有且應向促轉會通報之政治檔案。

針對國民黨通報不實，促轉會指出，涉及違反促轉條例第16條第1項，促轉會將依促轉條例，以「違反促進轉型正義條例規定裁罰基準」處以罰鍰。

促轉會說明，今天已經函請國民黨陳述意見，再次提醒國民黨相關規定，如對政治檔案以毀棄、損壞、隱匿的方式或致令不堪用者，將依促轉條例第19條將負有刑責，並呼籲國民黨應儘速通報檔案。

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