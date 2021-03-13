老人被大貨車撞倒！變「人肉地毯」遭3車輾過慘死　恐怖畫面曝

▲老人過馬路先是被大貨車撞倒 。（圖／翻攝自秒拍）



記者蔡儀潔／綜合報導

大陸重慶11日發生恐怖死亡車禍，一名老人過馬路時，先遭一輛大貨車撞倒並輾過，司機隨即駛離，令人髮指的是，跟在大貨車後面的白色轎車和計程車，竟無視倒地的老人相繼輾過，最終導致老人當場死亡。

▲老人倒地後再被計程車、白色轎車相繼輾過 。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，監視器畫面可見，當時路上車輛正等候紅綠燈，一名老人從路旁走出，當走到接近大貨車前方時，該車駕駛疑似沒看見老人，突然起步將其撞倒並捲入車底。

畫面可見，大貨車駕駛疑似發現撞到異物，曾一度停下，但並未下車查看，約2秒後便揚長而去，就這樣讓長長的貨車直接輾過老人身體。

更誇張的是，大貨車駛走後，後方跟著一輛黃色計程車與一輛白色轎車，但這兩輛車看見老人躺在馬路上，不但沒有下車察看，更沒有閃避，而是直直輾壓過去，畫面觸目驚心。

老人最終慘死3車輪下。事後當地交管部門表示，事故傷亡情況正在核實中，涉事車輛駕駛員正接受調查。

影片曝光後引發熱議，有網友指出，老人疑似是違規過馬路，並相信大貨車司機應該有盲點，才會撞倒老人，「貨車司機肯定沒看見，路上這麼多補丁可能是覺得是路面不平造成的顛簸吧」、「 有天橋，還要闖紅燈，還是貨車死角，司機不冤？？？」、「 沒有斑馬線 很明顯誰的責任 別說紅燈起步疏於觀察 每次等紅燈還要下車繞行一周？」。

還有不少人怒批後面的兩輛車子駕駛「是眼瞎嗎?」、「後面兩個車是爆眼吧！！」、「第一輛車司機沒看見可能是視覺盲區，後面兩車沒看見可就說不過去了。。」、「 後面那兩車怎麼會一點都沒看見啊？」。