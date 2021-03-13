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曳引車橫向駛出！高雄男嚇壞左切撞爆5車　驚悚20秒曝光網全罵爆

▲▼衝撞對向。（圖／《東森新聞》）

▲駕駛為了閃曳引車，失控衝向對向車道。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

高雄市仁武區10日發生恐怖車禍，一輛自小客車行駛在路上，為了閃避從工廠轉出來的曳引車，衝到對向車道，連續撞擊5輛車輛，最後才停下來，所幸沒有造成任何傷亡。沒想到，影片曝光後，引起社會熱議，不少人紛紛留言斥責，根本就是超速惹的禍。

依據行車紀錄器畫面，小客車駕駛在四線道（含機車道）上行駛，一路向左切至最內線，沒想到行駛到路口時，突然有輛曳引車從右邊的工廠竄出，嚇得駕駛趕緊往左切。

由於駕駛已在最內線，往左切以後，跑到了對向的車道，接著一路撞擊了3輛汽車、2部機車，以及路邊的檳榔攤招牌，最後才停下來。

▼小客車失控衝到對向車道，連撞5車才停下。（圖／《東森新聞》）

▲▼衝撞對向。（圖／《東森新聞》）

車禍過程驚險，所幸沒有造成任何傷亡。不過，行車紀錄器影片曝光後，引起網路熱議。由於當時駕駛的車速相當快，且看見曳引車時並未減速，完全來不及閃避，所以才翻到對向車道去。

網友們看完可怕的影片，忍不住留言痛罵，「這種車速是出來駭人的吧，還一直切」、「開太快…還敢拿出來嘴」、「飆車飆起來」、「我也覺得速度有點快，當然剎不住」、「重機的新聞的話，早就說飆車了，果然是輪子數量正確，沒有提到一個飆字。」

目前警方已經受理此案，詳細的肇事原因為何，還在進一步釐清當中。

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