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國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」…法院回應了

▲▼國二女遭硼砂毒害，母心碎發聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國二女遭硼砂毒害，母氣炸表示法官叫她3萬和解，對此，法院也澄清了。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市一名葉姓國二女學生因與何姓女同學發生誤會，竟夥同3名同學購買硼砂加水稀釋，3度加入何女水壺中，導致何女上吐下瀉、暴瘦8公斤，直到3個月後，才驚知遭人下毒。何母氣炸表示，開庭時法官怎麼能叫她3萬元和解，「那我女兒身體的損傷我找誰求償？」

針對這起事件，何母氣炸表示，4名同學利用戶外課時，刻意最後離開教室，其中3人把風，再由葉女用事先在家中稀釋好的硼砂，以針筒加入水壺內，她氣憤表示，「她們居然沒有人阻止，就是靜靜看我女兒有沒有中毒」，案發前葉女等人還上網搜尋過，明知人服用硼砂會致死，「妳為什麼還讓妳的同學喝，而且一喝還喝3次」，對話中還曾提及要加馬桶水、安眠藥，質疑「是不是除了這3次，還有我不知道的有其他的藥物？」怒批「手法很專業、很恐怖」，質疑學校教育出了什麼問題。

何母申明，「我唯一的訴求，我們的政府要重視這種東西，這東西唾手可得，葉姓同學說在藥局買的，針筒也是在藥局買的，硼砂水隨手可得，5公克就可以讓小朋友死亡，之前也有類似案例，這是國中生怎麼可以說不懂，怎麼可以叫我3萬元和解」。

何母強調，她不是想要賠償，對方所有的賠償金她一毛都不會拿，而是「要讓小朋友知道這樣做是不對的，接受法律的制裁，你(法官)怎麼讓小朋友認為說，花3萬簽和解就沒事，法官說她不會沒事啊，還會讓她到法院上課」，這番話徹底讓何母怒了，「那我女兒身體的損傷我找誰求償？」法官則回覆，「那妳要找醫生證明啊，她是因為喝毒水才會身體不舒服」讓她氣炸。

何母表示，得知女兒遭下硼砂已是3個月後的事，雖然一接獲消息，便立刻帶孩子到毒物科檢驗，但醫師稱時間過去太久驗不到了，反問法官「怎麼叫我提供證明來說明，我女兒是喝了硼砂水才中毒的。」

對此，針對少年法庭法官勸諭受害人以3萬元和解一事，法院也提出澄清稱，是葉女家屬表示只能負擔3萬元，強調3萬元金額並非法官提出，後來雖然葉女家屬有提高和解金額，但仍因差距過大而破局，法官也當庭告知何女一方，雖然和解不成，但日後仍可以對加害人求償。

此外，法院表示，依照現有證據不足以認定葉女的行為已經符合殺人未遂的要件，也當庭解釋給被害人知悉，但葉女的行為確實不當，因此裁定保護處分，日後將由少年保護官輔導，葉女也自行於案發後轉學，避免造成何女困擾。

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