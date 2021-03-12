硼砂毒害國二女！母曝「對方家長教說謊」瞎掰：喝完沒事才給她喝的

▲嘉義國二女遭硼砂毒害，母親報警提告。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市一名葉姓國二女學生因與何姓女同學發生誤會，竟夥同3名同學購買硼砂加水稀釋，3度加入何女水壺中，導致何女上吐下瀉、暴瘦8公斤，直到3個月後，才驚知遭人下毒。何母回憶起赴學校處理的經過，更是氣憤不已，指出葉女家長還教葉女怎麼說謊，「要先說妳有先喝，喝完沒事才給何女喝的」。

何母接獲學校通知後到校，校方、老師有請4名涉案的同學向她及女兒道歉，但到後來葉姓同學給她的感覺是「一直在圓謊」，第一次對方說「針筒照片是從網路上拉的」，第二次葉女家長竟向葉女說，「要先說妳有先喝，喝完沒事才給何女喝的」，第三次則是稱，「水壺裡是一般的水，不是硼砂水」，這番說法讓何母無法接受，直言「那我女兒怎麼中毒、會不舒服？」

何母透露，平時女兒上下學都是由她親自接送，女兒出現症狀時，一上車便全身癱軟，向她說「媽媽我很不舒服，我頭很暈、很想吐」，她心想女兒是不是感冒了，便帶著孩子就醫。醫師檢查完後，孩子既沒發燒、沒呼吸道感染，喉嚨也沒有紅，也沒出現流鼻水的症狀，心想可能是孩子太累了。

何母一度懷疑，孩子是因為不想去補習，才故意裝病的，隔日孩子想請假，她還因此不讓女兒請假，帶孩子去上課，沒想到後來才知道，孩子這是出現硼砂中毒現象。

何母表示，11日開庭時，葉姓同學家長的委任律師稱，對話中只是同學之間的嬉戲、開玩笑，沒有真正想置何女於死地，只是要讓何女拉肚子，「這我無法接受，小孩犯罪已經是事實」，強調自己不是要賠償，而是要讓小朋友知道這樣做是不對的，讓小朋友接受法律的制裁，不能存有騙過別人就好的僥倖心態。

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