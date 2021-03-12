下硼砂毒害同學動機曝光！國二女怒：搶了我朋友…她被退群吐真相

▲國二女遭下硼砂，媽媽心碎發聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市一名葉姓國二女學生因與何姓女同學發生誤會，竟夥同3名同學購買硼砂加水稀釋，3度加入何女水壺中，導致何女上吐下瀉、暴瘦8公斤，直到3個月後，才驚知遭人下毒。何女母親得知後氣炸報警處理，如今同學下手動機也曝光！

何母受訪時表示，女兒從小就體弱，經常進出醫院，出生後便住在加護病房，水壺遭下硼砂後，她不斷嘔吐、拉肚子，後遺症可說非常嚴重，體重減輕約8公斤，直言遭下硼砂「對正常人都很傷了，更何況是我的女兒。」

何母透露，聽女兒轉述，班上有許多小團體，平常女兒跟葉女沒有玩在一起。事件起因是一名同學不理葉女，葉女認為是女兒「搶了她的朋友」，便趁女兒離開座位時，將女兒的鉛筆盒撞到地上，有目擊者告訴女兒，是葉女所為，當天班導師便寫聯絡簿詢問葉女，是否有將女兒的鉛筆盒推落，並告知這樣的行徑不妥，會導致女兒的鉛筆斷水、無法寫功課，不料，葉女竟認為老師「袒護女兒」，只是鉛筆斷水而已有多麼嚴重，種種讓葉女心生不滿，決定下硼砂毒害何女。

何母稱，整起事件會曝光，是因為其中一名同學跟3人關係不好「遭退群組」，這才心生不滿向女兒說出整件事，並提供群組對話給女兒。她心碎表示，女兒擔心她會情緒失控衝到學校，於是在詢問過同學後，隔天到學校報備，她才接到學校通知，得知整起事件。