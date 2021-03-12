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硼砂水毒害同學！國二女「未符合殺人未遂」…法院裁定：保護處分

▲▼嘉義國中生霸凌同學，水壺加硼砂，教育處長林立生、校方人員回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義國二生在同學水壺內加入硼砂水，法院裁定保護處分。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市一名葉姓國二女學生因不滿何姓女同學，竟夥同3名同學以硼砂加水稀釋，再趁著戶外課大家都離開教室之際，將硼砂水加入何女水壺內，導致對方暴瘦8公斤，不僅嘔吐、腹瀉，還出現全身癱軟的現象。整起事件直到3個月後，涉案4名同學的其中1人主動向何女供出，這才曝光！法院認為，目前因現有證據不足以認定葉女行為構成殺人未遂，故裁定保護處分。

回顧整起事件，事件起因疑似是一名同學不理葉女，葉女認為何女「搶了她的朋友」，便趁何女離開座位時，將何女的鉛筆盒撞到地上。事後有目擊者告訴何女，是葉女所為，她便向導師報告，當天班導師寫聯絡簿詢問葉女有無此事，並告知這樣的行徑不妥，會導致何女的筆斷水、無法寫功課，不料，葉女竟認為老師「袒護何女」，心生不滿，決定下硼砂毒害何女。

葉女3度下毒後，更在群組內口出惡言，「死好」、「吃一個月她一定會出問題」、「我可以去她的喪禮」等，事後其中一名涉案女同學向何女自白，整起事件才因此曝光，讓何女母親感到十分痛心，決定報警提告，警方訊後依殺人未遂罪將葉女移送少年法庭。

法院調查過後表示，依照現有證據不足以認定葉女的行為已經符合殺人未遂的要件，也當庭解釋給被害人知悉，但葉女的行為確實不當，因此裁定保護處分，日後將由少年保護官輔導，葉女也自行於案發後轉學，避免造成何女困擾。

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