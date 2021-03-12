馬英九曾帶頭打H1N1疫苗　羅智強：蔡英文應比照率先接種AZ疫苗

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

11.7萬劑由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗（下稱，AZ疫苗）3日抵台後，目前封緘檢驗程序進入最後的無菌檢驗，然而歐洲近日卻傳出多起接種後出現血栓甚至死亡的案例，已有11國暫緩施打AZ疫苗，這也引發國人高度疑慮。國民黨革實院長羅智強12日喊話總統蔡英文，籲她比照2009年的前總統馬英九，率先接種疫苗。

「蔡英文先打，我OK。」羅智強12日下午在臉書表示，北歐三國因有新冠肺炎患者接種AZ疫苗後出現血栓，決定暫時停用AZ疫苗，但既然衛生署決定照常施打，呼籲蔡英文比照馬英九率先接種疫苗。

羅智強指出，2009年H1N1新流感疫情，馬英九為建立國人信心，率先接種國產疫苗；也記得，當年綠媒跟時任台南市議員王定宇等人，是如何無限上綱國產疫苗的不良反應，一口斷定「有因果關係」，扯防疫的後腿。

羅智強認為，今天國民黨在野了，不會跟當年的民進黨一樣，去妖魔化疫苗的副作用，但蔡英文身為國家元首，率先施打，還是應該要做的示範；否則的話，總統自己都不敢打，卻要一般人民「不要怕，儘快打」，誰敢相信呢？

回溯至2009年，H1N1當年3月初自墨西哥逐步擴散全球，台灣於5月21日出現首宗H1NI確診病患，為境外移入。根據總統府新聞稿，國產的國光H1N1疫苗同年11月16日正式開放施打，衛生單位安排12種施打順序，即便馬英九非排在優先順位內，但當天下午就前往新北市中和光復國小施打疫苗，並視察該校施打情況。

馬英九當時表示，他之所以要提前施打疫苗，除了要鼓勵全國民眾踴躍施打疫苗外，更要建立大家對國產疫苗的信心。馬英九也強調，國光公司在正式開放施打前已捐贈1千劑疫苗，供中央疫情指揮中心彈性運用，因此他提前和民眾一起施打，並不會「佔用」衛生署向國光公司所購得的疫苗，也不會影響到一般民眾施打疫苗的權益。

▼羅智強喊話蔡英文率先施打AZ疫苗。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）