中國大改香港選舉制度　朱立倫痛心：我們必須聲援香港的民主

▲前國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國13屆全國人大代表4次會議11日通過修改香港選舉制度的「9條決定」草案，被外界評論為沒收香港選舉制度，「一國兩制」名存實亡。對此，前國民黨主席朱立倫12日表示，對香港的民主被沒收感到痛心與難過，「我們必須聲援香港的民主！」

「9條決定」實際名稱為《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，草案包括將首度設立香港特區候選人資格審查會、負責選出特首的選舉委會人數自1200人增至1500人、立法會議席從70席改成90席等。

人大會議認為，香港實行的選舉制度，包括行政長官和立法會的產生辦法，是香港政治體制的重要組成部分，應符合「一國兩制」及香港實際情況，確保「愛國愛港者治港」，有利於維護中國國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

對此，朱立倫12日在臉書表示，「今天是國父孫中山先生逝世紀念日，110年前國父創建中華民國，就是希望全體人民能夠生活在民主自由法治的社會」，然而哲人日已遠，典型在夙昔，責任已經落在我輩身上，我們必須肩負起保衛中華民國，保衛民主自由的責任，讓我們的民主社會不受獨裁專制的威脅。

朱立倫強調，中國人大將香港的選制大改，「香港的民主被沒收，我們感到痛心與難過。我們必須聲援香港的民主！紀念國父，我們心須堅定民主信念，持續努力，中華民國必須加油！」

另外，在人大拍版決定草案後，將繼續由中國全國人大常委對香港《基本法》附件一、二，涵蓋特首、立法會產生辦法和表決程序的內容進行修改，後交港府配合修訂本地法例，力拼12個月內完成，以利接下來的香港立法會、特首選委會和特首選舉。