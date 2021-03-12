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多名中港官員遭美點名封殺　張曉明：我們深以為榮！

▲▼大陸國務院港澳辦常務副主任張曉明。（圖／取自國新辦）

▲大陸國務院港澳辦常務副主任張曉明。（圖／取自國新辦）

記者鄭思楠／綜合報導

美國去年宣布，制裁多名包括香港特首林鄭月娥、陸港澳辦副主任張曉明在內的中國及香港官員。張曉明3月12日回應此事指出，「對此我們都深以為榮，當然對於這類制裁，我們歷來奉行來而不往非禮也的原則，我們回應的反制措施也一定會讓他們長記性的！」

在全國人大通過關於完善香港特區選舉制度的決定之後，美國國務院發言聲譴責，此舉打擊了香港民主的進程。大陸國務院新聞辦公室12日10時舉行新聞發佈會，國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明回應，「首先我要說的是，香港特別行政區的選舉制度怎麼設計、怎麼完善純屬中國內政，任何外國都無權說三道四。」

他進一步指出，「據我所知，美國自身也是有非常嚴密的防範外國干預選舉的法律規定，包括最近美國國會眾議院剛剛通過了關於選舉法律修改的議案，我們自然就要反問了，為什麼他自己可以根據需要隨時對選舉法律進行修改，卻對中國一個特別行政區法律的修改如此感興趣，如此神經質，如此橫加干預，再說得多一點，很容易引發我們一個場景的聯想。」

「在2019年香港『修例風波』期間，當暴徒們在街頭進行打砸燒這些活動，甚至衝擊立法會的時候，大家都記得，美國的政客們是一種幸災樂禍的感覺，稱讚『這是一道美麗的風景線』。到1月6日，美國示威者衝進國會山的時候，他們很快把它定性為國內恐怖主義，」張曉明說，「這不是典型的赤裸裸的雙重標準嗎？所以我就不明白了，也不知道，去年美國總統大選出現那麼多的亂象，在1月6日發生了暴力衝擊國會山事件之後，美國的政客們還有什麼道德資本對中國香港特別行政區的選舉制度指手劃腳？」

此外，美國去年宣佈對多名官員實施制裁，名單包括林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、香港保安局長李家超、香港律政司長鄭若驊、香港政制及內地事務局局長曾國衞、中國國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、維護國家安全委員會秘書長陳國基等。

張曉明也回應，「美國經常揮舞『制裁』大棒，我覺得也早已為人所不齒，我們港澳辦的同事包括夏寶龍主任，包括今天在座的鄧中華主任和我本人，去年都被美國政府列入所謂的制裁名單，對此我們都深以為榮，當然對於這類制裁，我們歷來奉行『來而不往非禮也』的原則，我們回應的反制措施也一定會讓他們長記性的！」

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