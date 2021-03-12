北京曝對香港政策下一步！　教育領域「撥亂反正」

▲大陸國新辦就全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的决定等情况舉行發佈會。（圖／取自國新辦）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議11日閉幕，表決通過完善香港選舉制度的決定後，國新辦12日上午召開記者會，國務院港澳辦常務副主任張曉明在會上，曝光下一步中央對港政策方向。他說，「在某些領域，比如教育領域，確實需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作。」

因反修例示威爆發，2020年，大陸全國人大無預警增列「港版國安法」決定草案的議程，並表決通過；2021年，全國人大又進一步通過有關完善香港選舉制度的決定，涉香港基本法附件一、二，關於特首和立法會議員產生內容的修改，強調是為貫徹「愛國者治港」原則，推動「一國兩制」行穩致遠。

▲大陸全國人大十三屆四次會議11日閉幕，表決通過關於完善香港選舉制度的決定。（圖／記者陳政錄攝）

對於下一步，北京中央政府會再完善那些對港制度，張曉明表示，在中共十九届四中全會的有關決議裡，已經講得很清楚了，對堅持和完善「一國兩制」制度體系作了總體部署，特別提到要完善與香港基本法實施的相關制度和機制，也包括政治、經濟、文化、教育、社會等方方面面的制度建設。

他說，可以肯定的是，所有這些制度完善都會按照「一國兩制」方針在基本法的框架內來推進，在某些領域，比如教育領域，確實需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作，這些都需要特別行政區政府和香港社會各界來共同參與。

致於修改香港選舉制度後，會不會造成政治危機，張曉明說，完善香港特別行政區的選舉制度，就是要為全面落實「愛國者治港」提供法律和制度的保障，所以當然不能夠允許不愛國的人，特別是反中亂港分子再進入香港特別行政區的治理架構，「不能允許反中亂港分子繼續堂而皇之地坐在立法會的議事大廳裡面，一個都嫌多。」他強調，這並不是說要在香港的社會政治生活當中搞「清一色」，反對派特別是泛民主派裡面，有愛國者，將來仍然可以依法參選、依法當選。





▲大陸國務院港澳辦常務副主任張曉明。（圖／取自國新辦）

國務院港澳辦副主任鄧中華也否認，此舉是所謂「民主的倒退。」他說，能更好地維護香港社會的整體利益和根本利益，保障香港居民的民主權利和根本福祉，這樣的辦法就是好辦法，這樣的制度就是好制度。

針對外資信心問題，張曉明說，香港國安法推出以後，外國投資者包括香港本地的投資者，對香港的信心不是削弱了，而是增强了。他說，香港國際金融中心地位的形成原因是多方面的，包括法律制度完備、專業人才齊全、香港市場高度自由開放，以及語言方面的優勢等，還有一條很重要的，就是中國內地持續快速發展給香港經濟發展帶來的動力。

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