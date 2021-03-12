不修囤房稅扯「恐漲租金」　朱立倫轟：蘇貞昌受不了豪門企業壓力





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

行政院11日決議不修囤房稅，改為通過房地合一稅2.0版。對此，國民黨前主席朱立倫12日批評，各界期待的居住正義也隨之不見了，反倒會增加囤房數量，對想買房的人不利。他認為，蘇貞昌不是裝糊塗就是承受不了背後的壓力，只好推個房地合一稅2.0呼攏一下年輕人。

朱立倫於臉書發文指出，行政院號稱打房重手的房地合一稅2.0，重點只在延長持有的時間，避免短期炒作。其結果最多只是延長囤房時間到5年後再出售或過戶，以規避房地合一稅。這樣的版本對於目前的法人囤房，主要是金控及保險業根本沒有什麼影響。甚至反倒會增加囤房數量，對於要買房的年輕人反而不利。

針對行政院長蘇貞昌表示囤房稅的推動會造成租金上漲，朱立倫提出，事實上出租房是可以不課囤房稅的。蘇貞昌又說祖產分配持分多間的問題，其實囤房稅並沒有針對持分的房屋。

朱立倫表示，蘇貞昌應該知道囤房稅只針對「一個家庭含未成年子女持有4戶以上的房子」才算囤房，所以父母為未成年子女準備的房屋不算囤房。因此這些超過4戶以上且未出租的屋主才是真正打房的目標。總而言之，朱立倫認為，蘇貞昌不是裝糊塗就是承受不了背後的壓力。

「行政院只是想推個房地合一稅2.0呼攏一下年輕人，假裝打房一下」朱立倫批評，讓真正要囤房的企業或富豪們繼續囤房吧！總統蔡英文選舉時喊的最響亮的「居住正義」，就在這次的假打房、真囤房中不見了。

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