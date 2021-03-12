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中國人大修改香港選舉制度　邱太三：嚴重衝擊大陸各項承諾

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

中國全國人大日前通過修改香港選舉制度，除設立多項選舉的候選人審查制度，並重構特首選舉委員會和立法會。對此，陸委會主委邱太三12日表示，此舉違背了任何一個民主自由、法治國家的選舉制度，也值得國人思考，中國大陸所做的任何承諾是否值得信賴，這會嚴重衝擊大陸所做的各項承諾。

中國全國人民代表大會11日通過修改香港選舉制度的決定共有9條，除了設立多項選舉的候選人審查制度，並且重構特首選舉委員會和立法會，但暫未詳述改制下的立法會組成比例。

邱太三表示，這次大陸人大會議針對香港選制做了這樣的改變，其實是違背先前「愛國者治港」的承諾，顯然設定必須要做思想審查，這可能衝擊到香港的言論自由。

邱太三指出，整個選制的改變，顯然也違反了原來要港人普選的方向，特別是有關於選舉委員會的審查跟提名，才能夠參選特首、立法會議員，更加違背了任何一個民主自由、法治國家的選舉制度。

邱太三認為，中國大陸對香港的「一國兩制」，如果完全都要由北京設定政治框架，並且作嚴格的思想審查，這也值得國人思考，對於中國大陸所做的任何承諾，是不是值得信賴，這會嚴重衝擊大陸所做的各項承諾。

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