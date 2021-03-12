台鐵24處「邊坡不穩定」⋯全都在瑞芳、雙溪！擬建告警系統改善

▲林佳龍下令台鐵列管不穩定邊坡。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

台鐵猴硐瑞芳段去年底發生邊坡坍方，導致北迴幹線中斷十日，衝擊東部疏運。交通部長林佳龍要求展開巡檢及邊坡分級檢討，初步結果於本周出爐，在完成檢測的198處高潛勢路段中，有24處列為不穩定，且均在瑞芳、雙溪一帶。林佳龍指示公布資訊、加強巡檢、建置科技巡查及預警告警系統，並盡速辦理改善工程。

去年底猴硐崩坍崖頂，位於路權範圍外約90公尺，傳統巡查方式不易察覺。因此交通部要求台鐵組成邊坡體檢小組，經邀集學者、中央地調所、地質技師、防災中心與防災產業協會等專家會商後，擬定邊坡分級精進方案。

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檢討猴硐邊坡走山事件，目前邊坡檢測有「路權範圍外之高邊坡不易巡查、既有圖資無法具體提供不穩定徵兆、長期降雨影響邊坡滑動」等3項困境，因此體檢小組提出「利用數位地形圖擴大調查範圍、不同時期衛星影像圖資比對判別滑動潛勢，增加雨量滾動監測」等對策，目的在提高具災害潛勢邊坡的掌握，以確保鐵路邊坡安全。

▲台鐵瑞芳-猴硐日前邊坡坍塌。（圖／台鐵局）

台鐵的邊坡高潛勢路段主要為宜蘭線，需辦理精進分級共260處，預計本月底全數完成，截至本月9日止已完成198處，經比對有無災害潛勢後，初步篩選出Ai級（不穩定邊坡）、Bi級（疑似不穩定邊坡）邊坡共計24處，Ai級1處即為此次猴硐事故地點，Bi級則位於四腳亭瑞芳間1處、瑞芳侯硐間20處、雙溪貢寮間2處。

交通部官員轉述，林佳龍在聽取簡報後指示，台鐵應持續召開邊坡體檢小組會議，由專家學者協助確認後，辦理地工監測，加強巡查及科技巡查，以確保鐵路行車安全。其他路段也應於今年內完成檢測，並精進例行性巡檢機制與設備，再據以推動執行改善工程，降低邊坡致災風險。

針對24處不穩定邊坡，台鐵在會議中原顧慮造成恐慌，但林佳龍指示，事實應該公開給國人，並比照公路總局將邊坡管理資訊上網公開，才會據以加強監測及改善。在改善工程完成前，現階段則由台鐵負責加強巡查頻率、增加科技巡查、設置監測設備及預警告警機制。