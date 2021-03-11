迎鐵道旅遊年！鼓勵長輩搭火車出遊　交通部擬推「敬老卡搭雙鐵」

▲林佳龍表示，交通部支持推動敬老卡可搭雙鐵。（圖中火車為EMU900通勤電聯車／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

民進黨立委張宏陸建議，中央政府應協調地方政府合作，未來開放敬老愛心卡搭乘台鐵、高鐵。交通部長林佳龍表示，2022年是鐵道觀光旅遊年，長者搭乘火車旅遊、訪友，既安全又便利，交通部十分認同此提案，將會努力促成，不過仍有部分課題待解決，如各縣市敬老卡系統差異、台鐵軟硬體設備調整、收支制度不同等。

林佳龍於臉書表示，敬老愛心卡是各縣市政府提供轄內長者的福利，點數大多可以使用於市區公車、國道客運、計程車等。他指出，「許多縣市長與立法委員，多次跟我反應，期待未來能扣抵台鐵乘車費用」。

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林佳龍表示，2022年是鐵道觀光旅遊年，長者搭乘火車旅遊、訪友，既安全又便利，晚輩也安心。鼓勵長輩多出門走走，有益身心健康，交通部十分認同，將會努力促成。

▲▼立委建議開放敬老卡可搭雙鐵。（圖／記者呂佳賢攝）

不過林佳龍指出，使用敬老愛心卡搭乘台鐵，還有一些課題需要解決，像是各縣市敬老卡系統不同，台鐵需要調整軟硬體設備，收支制度也必須因地制宜，這些涉及跟各縣市協調，交通部將全力來溝通。

事實上，該議題主要由立委張宏陸提出，他日前赴立法院質詢時表示，現行地方政府發放的敬老愛心卡，在各個縣市可以乘坐的交通工具都不大一樣，有的可以乘坐公車、捷運、計程車、公共自行車，在高雄市甚至還可以搭船。

敬老愛心卡在雙北市可以搭乘捷運、公車、計程車，甚至開放進入公營場館，但是有很多長輩反應不夠方便，張宏陸認為，敬老卡如果能夠乘坐台鐵，甚至進一步乘坐高鐵，對長輩來講會更方便。