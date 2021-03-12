AZ疫苗釀血栓「11國緩打」　民眾黨盼陳時中背書安全性

▲民眾黨臉書12日晚間發文籲陳時中替AZ疫苗安全性背書。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

近日有歐洲新冠肺炎患者接種AZ疫苗後，出現嚴重血栓，導致已有11個國家宣布停打該款疫苗，不過針對血栓疑慮，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，西方人血栓發生率是黃種人的5到10倍，這也代表著，對亞洲的影響不會如西方國家明顯。對此，民眾黨12日晚間表示，雖然指揮中心積極釋疑，但仍希望衛福部長陳時中能告訴我們，是否願意為AZ疫苗的安全性背書？

民眾黨以「審慎評估疫苗安全性 抗疫英雄不能成為試驗品」為題，在臉書表示，11.7萬劑AZ疫苗3日抵台，待食藥署檢驗合格後，將可能在17日開始供醫護施打，然而許多國家在施打該款疫苗後出現血栓等嚴重併發症，讓疫苗安全性引發疑慮，歐洲至少10個國家決定暫緩施打AZ疫苗。

民眾黨指出，臨床上施打疫苗發生局部副作用的機率為10％至15％，主要為注射部位的紅、腫、熱、癢、痛，而發燒、身體不適等症狀並不常發生，並可能因人種、年齡或本身患有其他疾病而有不同情況，出現發燒或是全身痠痛不舒服等症狀，這些都需要醫師嚴密觀測。

「我們了解，施打任何的藥劑都可能有它的副作用，但最重要的是，這些副作用是否可預期、可控制，以及副作用產生後，我們是否知道該如何處理。如今AZ疫苗開打在即，國外卻不斷傳出疫苗造成的嚴重併發症，不免引發國人擔憂。」

民眾黨寫道，對於疫苗安全性引發國人疑慮，指揮中心今日表示，黃種人發生血栓的機率本就低於白種人，目前也沒有直接證據顯示疫苗與血栓案例有關，目前疫苗尚未開打，會持續觀察疫苗與血栓之間有無關聯性。不過話鋒一轉，民眾黨仍認為，雖然指揮中心積極釋疑，但AZ疫苗開打在即，仍希望陳時中能告訴我們，是否願意為AZ疫苗的安全性背書？

民眾黨喊話，為了國民健康，疫苗的施打應有更審慎的評估，更何況醫護人員是抗疫第一線的重要人員，不該讓他們變成測試疫苗安全性的試驗品。