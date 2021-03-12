2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

▲重慶為日本轟炸逼降的主要目標，當時建有為數眾多的防空洞。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

二戰日軍侵華期間，對陪都重慶進行長達5年之久的戰略性轟炸，其中，以1941年6月5日傍晚，對市區長達5個多小時的疲勞轟炸最為出名，也因此造成二戰中因轟炸導致間接死亡人數最多的較場口隧道慘案，共約2500人因踩踏或窒息傷亡。為重現當時情況，重慶大轟炸遺址下的防空隧道經修繕後將於6月首度對外開放。

▲重慶為日軍侵華期間重點轟炸目標。（圖／重慶市人民防空辦）

《澎湃新聞》報導，市人民防空辦相關負責人介紹，該隧道始建於1938年底，由重慶市防空司令部會同成渝鐵路工程局等單位勘探設計，是一條從地面深挖入地底的大隧道。這條大隧道距離地面深度約10公尺左右，寬高約2公尺，平伸約2公里，中途分叉成三個洞口進出，最多能容納5000人左右。

開放的遺址保護區所在地為當時演武廳防空隧道出入口，地面建築於2000年3月修復，陳列大轟炸時期的歷史照片，地面以下的防空隧道則是首度對外開放。

▲1941年6月5日發生的較場口隧道慘案為二戰期間因轟炸間接造成死亡人數最多的案例。（圖／CFP）

抗日戰爭時期，重慶成為日軍實施「以炸迫降」戰略中最主要的空襲目標。1941年6月5日晚間，24架日機分三批偷襲重慶，在5個多小時的疲勞轟炸中，渝中區十八梯、石灰市和演武廳（現磁器街）三段防空隧道內，發生了震驚中外、慘不忍睹的避難民眾窒息、踩踏慘案，造成人員傷亡2500人左右。