　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

▲重慶為日本轟炸逼降的主要目標，市區內建有為數眾多的防空洞。（圖／CFP）

▲重慶為日本轟炸逼降的主要目標，當時建有為數眾多的防空洞。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

二戰日軍侵華期間，對陪都重慶進行長達5年之久的戰略性轟炸，其中，以1941年6月5日傍晚，對市區長達5個多小時的疲勞轟炸最為出名，也因此造成二戰中因轟炸導致間接死亡人數最多的較場口隧道慘案，共約2500人因踩踏或窒息傷亡。為重現當時情況，重慶大轟炸遺址下的防空隧道經修繕後將於6月首度對外開放。

▲重慶為日軍侵華期間重點轟炸目標。（圖／重慶市人民防空辦）

▲重慶為日軍侵華期間重點轟炸目標。（圖／重慶市人民防空辦）

《澎湃新聞》報導，市人民防空辦相關負責人介紹，該隧道始建於1938年底，由重慶市防空司令部會同成渝鐵路工程局等單位勘探設計，是一條從地面深挖入地底的大隧道。這條大隧道距離地面深度約10公尺左右，寬高約2公尺，平伸約2公里，中途分叉成三個洞口進出，最多能容納5000人左右。

開放的遺址保護區所在地為當時演武廳防空隧道出入口，地面建築於2000年3月修復，陳列大轟炸時期的歷史照片，地面以下的防空隧道則是首度對外開放。

▲1941年6月5日發生的較場口隧道慘案為二戰期間因轟炸間接造成死亡人數最多的案例。（圖／CFP）

▲1941年6月5日發生的較場口隧道慘案為二戰期間因轟炸間接造成死亡人數最多的案例。（圖／CFP）

抗日戰爭時期，重慶成為日軍實施「以炸迫降」戰略中最主要的空襲目標。1941年6月5日晚間，24架日機分三批偷襲重慶，在5個多小時的疲勞轟炸中，渝中區十八梯、石灰市和演武廳（現磁器街）三段防空隧道內，發生了震驚中外、慘不忍睹的避難民眾窒息、踩踏慘案，造成人員傷亡2500人左右。

ET快訊
「海關充公大拍賣」開20年到底賣什麼？　網曝小房間有壓箱寶
快訊／「即將在古亭站殺人」　北捷接獲恐攻電郵警方戒備中
獨／侯佩岑媽當小三被罵爆　黃子佼曝錄影實況
快訊／台中夫妻外出沒回家　兒子找到已成雙屍
驚悚影片曝！女掛11F外牆「氣墊還沒鋪好」下秒墜地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

誰能推翻武則天？大唐第一國師答「5隻猴子」　預言竟成真了

北京曝對香港政策下一步！　教育領域「撥亂反正」

前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

中美半導體業攜手　成立訊息共享機制工作組

中美外交高層將會晤　賈慶國：拜登這時候不會示軟

港府官員表態支持選舉改制！　保安局與六紀律部隊稱會全面配合

首輛移動疫苗接種車亮相　全車負壓加配女性專屬空間

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

誰能推翻武則天？大唐第一國師答「5隻猴子」　預言竟成真了

北京曝對香港政策下一步！　教育領域「撥亂反正」

前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

中美半導體業攜手　成立訊息共享機制工作組

中美外交高層將會晤　賈慶國：拜登這時候不會示軟

港府官員表態支持選舉改制！　保安局與六紀律部隊稱會全面配合

首輛移動疫苗接種車亮相　全車負壓加配女性專屬空間

不修囤房稅扯「恐漲租金」　朱立倫轟：蘇貞昌受不了豪門企業壓力

快訊／古亭站驚傳預告殺人　北捷配合調查正常營運

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

如何思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

于子育大談師生戀！　演「黃嘉千女兒」：她有母愛光芒

趙小僑引產聽到「寶寶哭聲」　默契對視劉亮佐卻笑了

索沙連3年扛富邦悍將開幕先發　對戰中信兄弟有優勢

Netflix擬嚴禁「非同住者」共用帳號！　進行新測試要求用戶認證

「你能力比較好」工作7成都他扛...只調薪1千　網一面倒勸離職

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

針灸背部！大媽右肺被戳破「剩1半」險送命

紙箱「露出一隻腳」他嚇昏！結局神反轉

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

零彩禮嫁癱瘓網友！她甜笑很幸福　

陸海關：今年退回15地56批農產品進口

5歲女兒吵鬧影響趕火車　虎媽竟「怒塞進行李箱」拖著走

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

陸通過改香港選制　現場爆掌聲

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

珍妃穿男裝有隱情！　宮女曝真相

兇悍公公害死母親！　兒媳當晚放火燒公婆家

誰能推翻武則天？國師：5隻猴子

更多熱門

相關新聞

「八卦山殭屍出沒？」他驚：澄清湖親身遇到...

「八卦山殭屍出沒？」他驚：澄清湖親身遇到...

坐落彰化 60年的「八卦山大佛」，是情侶眼中的分手禁地，而當地人則繪聲繪影，直呼從日治時期時，謠傳山上有殭屍出沒！然而流傳至今，依舊有網友害怕殭屍會從山上跳下來，並喚起童年可怕陰影，「每天都有哪邊的牲畜，被殭屍吸血而死的消息」、「老是聽說殭屍要坐火車來彰化」、「不願具名同學表示他爸說在澄清湖有看到」。

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

南韓最高齡慰安婦病逝！享壽98歲

南韓最高齡慰安婦病逝！享壽98歲

房東不退押金　租客怒搞破壞報復

房東不退押金　租客怒搞破壞報復

關鍵字：

重慶轟炸抗戰日軍防空洞慘案踩踏

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面