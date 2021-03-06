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「八卦山有殭屍出沒」當年北→南部全淪陷！他驚：澄清湖親身遇到...

彰化八卦山（圖／ETtoday資料照）

▲八卦山靈異故事滿天飛！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

坐落彰化60年的「八卦山大佛」，是情侶眼中的分手禁地，而當地人則繪聲繪影，直呼從日治時期時，謠傳山上有殭屍出沒！然而流傳至今，依舊有網友害怕殭屍會從山上跳下來，並喚起童年可怕陰影，「每天都有哪邊的牲畜，被殭屍吸血而死的消息」、「老是聽說殭屍要坐火車來彰化」、「不願具名同學表示他爸說在澄清湖有看到」。

常分享旅遊與美食的部落客肉圓與碗粿，在粉專《爆肝護士的玩樂記事》心血來潮詢問，「在那個網路不通的年代，到底為何我和碗粿都知道殭屍要來台灣？還有殭屍從八卦山下來的消息...」文末她也hashtag讚嘆，「若干年後，一比對不得佩服以前的情報系統。」

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大批網友也憶起童年恐怖記憶，都市傳說甚至從北到南都淪陷，有各種怪奇版本，「真的，我也聽過，晚上睡覺都一直想殭屍出來吃人」、「我聽到的是僵屍從台中港上岸，已經跳到大肚山了，害我晚上讀書時都害怕到不敢開窗」、「小時候住高雄也是，國小擔心上課到一半殭屍會抵達，還先想好逃生路線」、「七年級初的我也知道～殭屍從海邊麥寮那邊來斗六」、「我們台南安定國小當時後還有殭屍照片流傳，還有登上地方報紙」、「住在花蓮鄉下的我，當時害怕極了」、「也有出去玩的時候住飯店，聽到大人在講殭屍出現在台南麻豆」。

▲▼八卦山殭屍（圖／翻攝爆肝護士的玩樂記事）

「八卦山有殭屍出沒」當年北→南部全淪陷！他驚：澄清湖親身遇到...

▲網友驚呼，很怕殭屍從台北跳到高雄！（圖／翻攝爆肝護士的玩樂記事）

對此，肉圓在留言串補充回應，「彰化粿媽解密：當時有人走私薑絲從高雄港進來，就這樣以訛傳訛變成殭屍。所以我在高雄聽到很正常，碗粿在彰化似乎也合理，但到了宜蘭花蓮都有，就厲害了！」

從古至今，也有謠傳八卦山是亂葬崗，回溯1895年的八卦山之役，日軍抓叛軍時，造成上千名的義軍壯烈犧牲，直到1965年時，部分的679具遺骸被挖出，因此靈異傳說在當地甚囂塵上。

事實上，八卦山有殭屍出沒的傳說有很多版本，其中常見的說法是，陸客偷渡來台，不幸淹死沖上岸而變成殭屍，隨後再跳到八卦山；另一故事，日軍侵台，慘殺當地大戶人家，死者怨念深重變成殭屍，以及後來還有被魔神仔抓走的傳說。

▼八卦山也曾傳出有情侶上吊，新聞請點！（圖／翻攝Google Map）

▲▼八卦山大佛（圖／翻攝Google Map）

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