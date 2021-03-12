遭《中時》抹紅獲賠50萬　黃國昌：看蔡衍明的旺中何時公開道歉

▲黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

《中國時報》2015年12月於時代力量前立委黃國昌競選立委時，大篇幅報導其岳父高熙治在中國開工廠，不過黃否認此事，並向《中時》及副總編王健聖提告求償5百萬元。一審判賠償50萬元、並在3報上登報道歉，《中時》接連上訴二、三審，最高法院今（12）日駁回上訴確定。對此，黃國昌表示，這個抹黑報導傷害他的家人，「接下來，就看蔡衍明的旺中，何時要老老實實公開刊登道歉啟事」。

《中時》2015年12月27日以「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」為標題，指稱高熙治赴中國山東投資上億元農業園區，還蓋了一間佔地3000坪的工廠。該報導中為引述《中天新聞》提供的獨家直擊之文字，並附上「龍口市水利建築安全工程有限公司」招牌及廠房照片。

隨後，黃國昌召開記者會否認報導內容，澄清高熙治曾在當地設立「熙隆汽車配件有限公司」，但早在2010年因從未營運，當時就被註銷登記。黃國昌批評《中時》惡意挑選無關的水利工廠照片，動機可議；後續更向法院提出民事訴訟，求償500萬元並登報道歉。

一審法院審理時，《中時》辯稱，當時擷取電視新聞相關報導畫面，已盡合理查證義務。但一審法官認為，照片明顯可見工廠門口寫著「龍口水利公司」，只要稍加閱覽就可辨識，因此認定《中時》確有疏失。最後判賠50萬元，並登報道歉。

《中時》不滿判決結果，上訴二審，不過高等法院審理後還是認為《中時》有疏失，必須賠償，惟賠償金額減為50萬；此外，考量到《自由時報》、《聯合報》也針對該案進行後續相關報導，加上時值選舉期間，該報導侵害黃國昌名譽的情節匪輕，但《中時》迄未針對該報導予以澄清或更正，因此高院還是認定《中時》必須在自家、《自由時報》、《聯合報》等3家報紙上刊登道歉啟事。

針對最高法院12日駁回被告上訴定讞，黃國昌於臉書表示這是「遲來的公道」。他指出，經過5年了，終於勝訴確定，心情非常複雜。這個不實的抹黑報導，讓他的家人遭受波及傷害，他一直很難過，希望這個遲來的正義，能夠讓家人得到一點起碼的公道，「接下來，就看蔡衍明的旺中，何時要老老實實公開刊登道歉啟事」。

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