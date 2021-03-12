開太慢罰6千！雪隧「慢速車示警」試辦成果曝　這2處龜速車最多

▲雪隧若有慢速車隊車流影響很大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者李宜秦／台北報導

為提醒國5雪山隧道慢速車輛，交通部高公局自去年12月30日起試辦慢速車示警系統，累計2個月慢速小型車警示約1.8萬輛次，慢速車主要分布地點在19K及20K等2處。高公局表示，該系統將持續使用，用路人若在國道不壅塞情形下，低於最低速限行駛者，可處3000到6000元罰鍰。

高公局表示，本試辦案自109年12月30日起啟用，於國道5號雪山隧道北向約19K(彎道段)、20K(直線段) 及27K (入口段)等3處外側車道設置偵測設備。

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當偵測到車速低於65公里/小時，與前車間距超過100公尺(春節假期前2月3日起由原120公尺調整為100公尺)的慢速小型車，於下游之資訊可變標誌顯示該車輛車號後4碼，提醒該部車輛駕駛加速行駛。

試辦系統車流資料統計至110年3月1日，據統計，春節假期平均每日約顯示700~720輛慢速小型車(較平常日增加3.3倍)、和平假期每日約480~520輛(較平常日增加2.3倍)、元旦假期每日約180-220輛、周日每日約350-370輛(較平常日增加1.7倍)、平常日則約200-220輛。

▲高公局辦理雪隧慢速車示警系統。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

原間距120公尺偵測到慢速車輛次佔整體車流比例平日約0.5%、週日約0.7%、元旦期間約0.6%，間距調整為100公尺後，平日約1%、周日約1.8%、春節假期約2.21%、和平假期約1.42%，顯示增加比例約2-2.5倍。

慢速車主要分布地點在19K及20K等2處，約佔慢速車的88~92%。主要集中於壅塞時段，平日為下午至傍晚、連續假期或周休則從中午至晚間。慢速車與前車間距大多落在125-135公尺間，同輛車被偵測為慢速車2次以上車輛約1,500輛，佔慢速車總數比例約10%。

高公局提醒，雪山隧道最低速限70公里/小時，小型車 (大客車)需保持50(100)公尺以上之行車安全間距，塞車時仍須保持20公尺間距。另該慢速車示警系統不作執法取締，惟在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛之車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」，可處3000到6000元罰鍰。