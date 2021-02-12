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桃園黑道大亨遭擄人案傳屬「黑人家族」 曾勸降搶匪挾持中古車行9人質案

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，外傳是「黑人家族」居間斡旋幫忙才使擄人集團同意放人，圖為2年前「黑人家族」幫忙勸降降中古車行搶匪挾持人質案，警方起出大批槍械。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，外傳是「黑人家族」居間斡旋幫忙才使擄人集團同意放人，圖為2年前「黑人家族」幫忙勸降降中古車行搶匪挾持人質案，警方起出大批槍械。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖，據傳涉案者是竹聯幫弘仁會成員涉案，還勒贖高達5100萬元贖金，但桃園檢警對此傳聞均三緘其口不願證實，但幕後讓黃平安返回的主因，是「黑人家族」居間斡旋才讓弘仁會成員同意放人，據了解，2年前6月間，2名林姓男子持槍在桃園市中古車行挾持人質，還開槍與上百名警員對峙，當時也是「黑人家族」幫忙勸降，才讓9名人質平安獲釋。

據指出，「黑人家族」在桃園黑道上相當名氣，其靈魂人物是綽號「黑人」的郭姓男子是幕後大哥，其成員之中48歲黃姓男子本月6日下午在八德區訪友時，疑遭竹聯幫弘仁堂成員逼車押走，被挾持6天中曾遭毆打、餵毒，據傳還向放出上億元贖金，否則準備「收屍」等語恐嚇，據傳經「黑人家族」居間協調，贖金最後降至5100萬元，最後還傳聞打折至4500萬元才同意放人，但檢警對此都嚴正否認，僅稱，黃男並無此財力，根本是道上亂傳之訛語，黃男與家屬更是直稱「沒事」。

▲「黑人家族」2年前幫忙勸降中古車行搶匪挾持人質案，圖為主嫌林佑儒被移送地檢偵訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲「黑人家族」2年前幫忙勸降中古車行搶匪挾持人質案，圖為主嫌林佑儒被移送地檢偵訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

據稱，「黑人家族」中老大「黑人」郭姓男子曾在2年前6月12日，桃園市某中古車行遭男子林佑儒、林竑甫等人分持8把威力強大槍枝彈藥挾持人質，2人與警方對峙長達6小時，期間還多次開槍示警，後來也是郭姓男子協助警方勸降2名搶匪，才讓9名人質平安獲釋，對此，桃園市資深員警則不願證實，但透露確實曾聽過此傳聞。

▲「黑人家族」2年前幫忙勸降中古車行搶匪挾持人質案，圖為主嫌林竑甫被移送地檢偵訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲「黑人家族」2年前幫忙勸降中古車行搶匪挾持人質案，圖為主嫌林竑甫被移送地檢偵訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

據指稱，「黑人家族」老大郭姓男子在桃園與中壢地區行事沉穩，曾拿長槍對某分局某派出所掃射，年輕時個性凶狠，只要有利益衝突絕不退讓，後來逐漸在桃園道上闖出名號，桃園在地如天道盟正義會、至尊盟與竹聯幫等道上成員對「黑人家族」也保持井水不犯河水態勢。

2000年9月間，桃園縣觀音鄉發生「蕭新財殺警案」，檢警追查，發現殺警作案槍枝也是「黑人家族」出借的，因此道上都清楚「黑人家族」有「黑道軍火庫」之稱號。

而桃園市黃姓男子遭竹聯幫弘仁會成員擄人勒贖案，據傳黃也是「黑人家族」成員之一，事後家族小弟告知郭姓大哥，「黑人」了解原委後居中協調，但據傳，黃男疑因欠下上億元賭債，對方討債不成才興起擄人計畫，警方後來軟硬兼施，因黃男罹癌身體狀況不佳，若有擦槍走火鬧出人命，相關刑責會加重，對方獲得贖金後，才同意立即放人；對此，檢警均嚴詞否認，認為都是道上亂放話的小道消息，檢舉已掌握特定對象深入偵辦中。

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