扛房貸、全家開銷！他加班被狂嫌...妻消失1周「怒帶2孩回娘家」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友一肩扛起家中經濟，讓妻子在家專心帶兩孩，同時也滿足太座所有要求，包括買房、買車，當初也二話不說訂月子中心；沒想到，最近他加班晚歸，就被嫌到不行，對方甚至帶孩子回娘家，消失整整一個星期。

男網友在「靠北婚姻2.0」發文怒道，「妳想顧二個小孩直到上幼兒園，沒關係...家裡經濟我全扛！兩孩保險加定存6年，1年要20萬。妳想搬出去，想有自己的空間，沒關係...馬上看房下訂，頭期、房貸我也全扛。」

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當初，老婆產後想好好坐月子調身體，他二話不說砸10幾萬，讓她住進月子中心；後來，看她騎車載孩不方便，也直接買一台二手車；不僅如此，當愛妻抱怨，悶在家裡好煩，他便趁假日帶全家到處玩，不嫌累。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

怎料，他寵妻的下場，卻換來無理取鬧，「怎麼現在我訂單在趕， 晚點回家就說我故意不在家，沒有用心顧小孩？現在兩個孩子帶回去娘家，然後一個禮拜音訊全無？沒關係...現在換妳爸媽扛。」

對此，網友們紛紛回應，「這年代，你可以換扛會珍惜你的女人」、「再溝通溝通吧！真的無法改善只好放生」、「太不公平啦，我碰到都是扛不起的」、「欠後宮嗎？我來報名」、「你自由一個禮拜耶，蠻好的」、「夫妻真的很互相，你單方面把胃口越養越大，最後卻覺得她無法體諒理解你，這就出問題了，一開始全部你包辦你扛，最後就是扛不下去了」、「為了孩子彼此都要學習互補，找出你們的相處模式慢慢磨練吧」。

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