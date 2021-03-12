獵鷹9號成功發射　第21顆「星鏈」衛星上太空

▲「星鏈」衛星在美國當地時間11日凌晨成功發射第21顆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國太空公司SpaceX在當地時間11日凌晨發射獵鷹9號火箭（Falcon 9）成功，約9分鐘後，火箭助推器也成功降落在SpaceX位在大西洋上的一艘無人駕駛著陸艦艇，此次發射任務成功將第21顆「星鏈」（Starlink）網路衛星送上太空，這也是SpaceX在今年發動的第7次火箭發射任務。

據美國《福斯新聞》報導，獵鷹9號火箭11日從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地（CCSFS）起飛，約在發射1小時後，成功將「星鏈」衛星部署進入軌道，可以重複使用的第一層火箭助推器也順利降落，而SpaceX在官方推特全程直播火箭發射任務，供大家觀賞。

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit→ https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Ev6yFkOyhR — SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021

據科學網站Space.com稱，這次發射任務原本預計要在3月9日進行，但時間推遲，讓SpaceX得以進行更多的行前檢查，大幅提高發射成功機率，另外到目前為止，獵鷹9號火箭已進行110趟飛行任務，SpaceX火箭助推器也已順利降落76次。

至今為止，SpaceX已發射超過1200顆的「星鏈」衛星，不過部分衛星已不再運行，進而在太空中形成最大的人造衛星星座，因此SpaceX計畫再發射數萬顆衛星，以擴大訊號覆蓋範圍，提升網路容量和速度。

今年2月22日，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特中表示，「星鏈衛星群將在2021年底前為全球大部分地區提供有效的訊號覆蓋，並在2022年完成全球覆蓋。」