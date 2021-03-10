反擊第六女性騷指控　古莫：要我下台是「反民主」！

▲美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）近日深陷性騷擾風波。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）9日遭第六起性騷擾指控，幾乎賠掉先前在疫情期間所建立的聲望，面對要求下台的壓力也越來越大。他強調，「我不會因為這些指控辭職，那將會是一個違反民主主義的行為，絕對不會。」

古莫表示，「對於幾起指認我並不知情，如同我上週解釋的：我沒有不當觸碰他人或做出越矩行為，更從來沒有人在當下反應我使他們不舒服」。他一再重申，望紐約民眾等待檢察長詹姆士（Letitia James）調查釐清事實後，再做出論斷。

2020年底，前助理波瀾（Lindsey Boylan）在網上指認古莫多年強吻、撫摸肢體和侵犯言語等性騷擾舉動。前衛生顧問班奈特（Charlotte Bennett）也爆料，古莫濫用職權、言語侵犯已達「教科書級性騷擾」。後續四名女性，包括攝影師魯克(Anna Ruch)、前員工莉斯（Ana Liss）和兩名匿名女職員，都接連指認古莫不當性騷擾行為。

據《紐約郵報》說法，紐約政府眾多民主黨領袖，包括知名議員楊克斯（Andrea Stewart-Cousins）、州會發言人希地（Carl E. Heastie）等，都發聲要求古莫請辭下台，證實古莫早已失去黨內支持，未來去留還是未知數。