騷擾彩券行姊姊狂要錢　失控男11度大鬧西門町！胸部撞警又被逮

▲向姊姊討錢不成，彩券行前男竟用胸撞警，遭噴辣椒水壓制在地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名27歲趙姓男子，4日上午前往姊姊開在西寧南路的彩券行，欲索討生活費遭拒，竟在店門口徘迴外加騷擾，姊姊擔心嚇到客人便報警處理。當警方到場勸離時，趙男竟失控，甚至以胸部猛撞員警頭部，導致員警頭紅腫受傷，一旁員警見狀隨即拿出辣椒水將他制伏，全案依妨害公務送辦。

警方指出，該男精神不甚穩定，時常會無故攻擊路人。從2020年以來，在萬華已發生10起攻擊、傷害案件，其中1件也是襲警妨害公務，1名網友也曾在臉書po文，表示在西門町某網咖要拍片時，突然遭趙突襲，提醒大家要留意。

萬華警方4日上午10時45分獲報，西寧南路彩券行，有人在店外滋擾、鬧事，警方到場時，發現又是熟面孔的趙男，彩券行老闆娘向警方表示，趙是他的弟弟，今天又跑來找她要錢，因為給過幾次已不堪其擾，但拒絕後弟弟就在店外鬧事，嚇壞不少客人。

警方隨即要求趙離開，但趙突然情緒激動，接著就靠向處理員警，並用胸部撞向員警頭部，警方見狀立刻出手制止，並拿出辣椒水噴灑趙，最後將他上銬逮捕，趙在警局時狀況仍然不穩，對為何攻擊含糊其詞，訊後被依妨害公務送辦。

據悉，趙男在西門町已有多次攻擊路人紀錄，有網友表示去年12月他在西門町網咖拍學校作業時，就遇到趙男突然靠近，還問他們是哪個學校的，網友回答：「不方便透露時」，就被對方拿疑似玻璃碎片襲擊，網友左後腦撕裂傷還縫了3針。

甚至也有網友指出，趙男隨機攻擊路人之前也上過新聞，包括向1對情侶潑水、甚至對路人勒脖子、及襲擊等紅燈的機車騎士，根本就是當地的不定時炸彈，更提醒「看到他就要離遠一點。」

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬 科技董座：我很想和解...

鳳梨遭詐70萬：偶不是笨蛋 曝「水產女大亨」背景...她是垃圾！

兩大明星商品人氣爆棚