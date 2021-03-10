西門町服飾店女更衣遭偷窺！警破解「痴漢」2徵兆＋4注意

▲北市一男子在西門町某知名服飾店偷拍被發現，直接從女廁衝出逃離，最後遭警方帶回送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

西門町某知名服飾店更衣室，日前發生一起女顧客試穿衣服時，遭陌生男子從門簾縫隙偷窺案件，市警局婦幼隊表示，偷窺他人更衣已觸犯社會秩序維護法第83條第一項第一款：「故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者」可處新台幣六千元以下罰鍰。

婦幼警察隊表示，女性民眾在進入商店或公共設施時，如發現周遭有「可疑人士跟蹤、尾隨」或「在周圍長時間逗留」的情況，可主動通知店家、大樓管理人員前往處理，另在公廁、更衣室、淋浴間等公共場所空間，建議隨時注意「門口、天花板、隔板縫隙」等處之動靜，以避免有心人士藉機偷窺，並留心「異常的孔洞裂縫」，注意是否遭裝設針孔器材。

如民眾真的在公共場所遭遇到偷窺色狼，倘若附近有其他民眾或人潮，應大聲呼救引起注意、提高他人警覺心，增加逮捕嫌犯的機會、被害人或旁觀群眾若行有餘力，可拍照、錄影留存嫌犯的犯行、特徵、逃逸方向等證據，提供給警方進行後續調查。

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