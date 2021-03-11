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西門爆隨機傷人！學生拍片忽遭玻璃片「劃破後腦」...狂流溫熱血液

▲▼ 。（圖／東森新聞）

▲黃男拍片到一半，忽遭趙男攻擊。（圖／東森新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

「我反射性的想要抱住頭，但來不及...」這名黃姓網友發文表示，去年12月中，他與同學在西門町拍攝影片，怎料曾有一面之緣的「趙男」，竟因問不到他所就讀的學校，就拿玻璃片發動攻擊，還向他咆哮「你怎麼剛好在我最不高興的時候出現？」事實上，趙男並不是首次犯案，只是因為都是犯輕罪，所以無法羈押。

黃姓網友在臉書上發文表示，去年12月13日晚上5、6點左右，他與同學在西門町電影街旁的網咖門口拍攝影片，且事前已取得店長同意；當天，黃男和店員確認後，便開始進行拍攝作業，而坐在網咖門口的趙男忽然上前攀談，問他們在拍什麼，而他則友善回應，「我們在拍攝的是學校作業，關於扒手和電競選手的故事。」

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當時，趙男便幫黃男與同學打氣，「給了我們一句加油。」但怎麼也沒想到，這句加油竟成了後續事件的開端。黃男表示，因為當天拍攝並不順利，因此隔（14）日晚上7點左右，他們一行人再度前往西門取景，而拍到一半，趙男忽然走向他們，「那時候我們還不知道他的目的，只知道是昨晚說過話的好人。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲黃男頭皮有2公分的撕裂傷。（圖／黃姓網友授權引用）

由於趙男前一天才釋出善意，因此黃男並沒想太多，直到對方開口問道「你們是哪個學校的？」他才有些結巴的說，「可能有些不方便透露。」怎料話才一出，趙男臉上的笑容瞬間消失，面帶猙獰的舉起緊握的拳頭，狠狠砸向黃男的頭。

黃男反射性的想抱住頭，但卻來不及，趙男的拳頭正好落在他曾受過傷的腦部附近，左後腦隨即流出溫熱的血液，讓他當下感到相當錯愕，茫然詢問「你為什麼要打我？」趙男則將手上的玻璃碎片扔掉，咆哮「問你什麼學校！」接著再度舉拳，說是黃男拿著鏡頭對自己，並且拿錢出來數，還帶不同的妹子到現場拍攝，「你怎麼剛好在我最不高興的時候出現，還兩天？」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲黃男趕緊報警處理。（圖／黃姓網友授權引用）

而後，附近的超商店長趕緊出面協助，將趙男勸離，才終於結束鬧劇。黃男也趕緊到醫院檢查，「傷口診斷是尖銳的玻璃器具造成的撕裂傷」，接著，他便去警局做筆錄，並得知趙男「前科累累，每次都是賠錢了事，且隨意傷人並不懼罰」。

▲▼ 。（圖／東森新聞）

▲▼ 趙男不是首次犯案。（圖／東森新聞）

▲▼ 。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，趙男在本月4日，就曾於某彩券行向姊姊討錢，影響店家做生意，員警到場處理後，他還拿頭錘攻擊員警，當場遭逮捕；而在去年11月20日，趙男也曾在電影公園附近向一對情侶潑水，並攻擊男方。據警方調查，趙男曾在西門町販賣臭豆腐，但生意失利後，就經常隨機攻擊路人；然而，因為趙男都是犯輕罪，所以無法羈押，讓不少遊客、在地人感到害怕。

本文經黃姓網友授權引用（原文如下）

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人Facebook）

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