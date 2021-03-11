中國「兩會」閉幕　人大栗戰書：表達維護香港憲制秩序的決心

▲大陸全國人大十三屆四次會議3月11日下午閉幕，全國人大常委會委員長栗戰書致閉幕詞。（圖／CCTV）

記者陳政錄／北京報導

2021年的大陸全國「兩會」，11日在全國人大十三屆四次會議閉幕後畫下句點，會上通過關於完善香港選制的決定草案，第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要。全國人大常委會委員長栗戰書表示，會議表達了包括香港同胞在內的全國各族人民維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序的堅定決心。

栗戰書在主持閉幕式，表決通過10項決定草案和決議草案後發表演說。他表示，會議高度評價黨和國家事業取得的新的重大成就，表達了人民對習近平總書記和以習近平同志為核心的黨中央的衷心擁戴。

▲大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，表決通過10巷決定草案和決議草案。（圖／記者陳政錄攝）

栗戰書說，會議審議準予了政府工作報告和其他報告，審查準予了國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要，會議審議通過了關於修改全國人民代表大會組織法的决定和關於修改全國人民代表大會議事規則的决定。

對於香港，栗戰書特別表示，會議作出關於完善香港特別行政區選舉制度的决定，全體代表高度贊同，表達了包括香港同胞在內的全國各族人民維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序的堅定決心。

他強調，全國人大要旗幟鮮明堅持黨對人大工作的全面領導、走中國特色社會主義政治發展道路，以習近平法治思想為指導，在全面依法治國中發揮重要作用，還有圍繞黨和國家工作大局謀劃和展開工作、以人民為中心，發揮代表主體作用等。

栗戰書最後說，在中國共產黨迎來百年華誕新的歷史時刻，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，增强「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。

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