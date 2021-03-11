中國改香港選制　9條決定「即日起實施」全文曝光！

▲北京出手修改香港選舉制度，涉及香港基本法附件一、二，有關特首、立法會議員產生的內容。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議11日閉幕，會上以2895票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。表決通過後，官媒《新華社》曝光「9條決定」全文，後續將由人大常委會討論，對香港基本法附件一、二進行修改，並由港府配合修訂本地法例，以利後續特首選委會、立法會議員選舉。

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，表決通過時，北京人民大會堂場內響起如雷掌聲，經久不停，這是繼中國大陸去年通過「港版國安法」後，又一對港貫徹愛國者治港原則、一國兩制、港人治港的重大手段。

重點內容包括，將香港選委會成員，從1200人增加到1500人，新增300人來自新設的第5界別，將立法會議員從70人增至90人，設立候選人資格審查制度等。按香港特首林鄭月娥說法，完善工作將在12個月內完成。

►►快訊／陸「2895：0」表決通過改香港選制！ 現場爆如雷掌聲

▲大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，以2985票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

以下是《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的决定》，共九條：

决定明確，完善香港特別行政區選舉制度，必須全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，維護憲法和香港基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，確保以愛國者為主體的「港人治港」，切實提高香港特別行政區治理效能，保障香港特別行政區永久性居民的選舉權和被選舉權。

决定規定，香港特別行政區設立一個具有廣泛代表性、符合香港特別行政區實際情況、體現社會整體利益的選舉委員會。選舉委員會負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜。選舉委員會由工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界等五個界別共1500名委員組成。

决定規定，香港特別行政區行政長官由選舉委員會選出，由中央人民政府任命。行政長官候選人須獲得選舉委員會不少於188名委員聯合提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。選舉委員會以一人一票無記名投票選出行政長官候任人，行政長官候任人須獲得選舉委員會全體委員過半數支持。

决定規定，香港特別行政區立法會議員每屆90人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。

决定規定，設立香港特別行政區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。香港特別行政區應當健全和完善有關資格審查制度機制，確保候選人資格符合香港基本法、香港國安法、全國人大會常委會關於香港基本法第一百零四條的解釋和關於香港特別行政區立法會議員資格問題的决定以及香港特別行政區本地有關法律的規定。

决定授權全國人民代表大會常務委員會根據本决定修改香港基本法附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表决程序》。

决定規定，香港特別行政區應當依照本决定和全國人大常委會修改後的香港基本法附件一和附件二，修改香港特別行政區本地有關法律，依法組織、規管相關選舉活動。

决定規定，香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區選舉制度安排和選舉組織等有關重要情况，及時向中央人民政府提交報告。

决定自公佈之日起施行。

►我該答應女友嗎？

►修圖修到厭世！這款CP值很可以